Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã e AIEA se reúnem em Genebra antes de nova rodada de conversas com EUA

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se reuniu com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, em Genebra, nesta segunda-feira, 16, antes da segunda rodada de negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teerã. "Estou em Genebra com ideias concretas para alcançar um acordo justo e equitativo", escreveu Araghchi na rede social X. "O que não está em discussão: submissão diante de ameaças."

No domingo, em entrevista à rede de televisão BBC, o vice-ministro das Relações Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, indicou que o Irã aceita negociar o tema nuclear sob a condição de que haja redução das sanções internacionais lideradas pelos Estados Unidos. "Estamos prontos para discutir este e outros assuntos relacionados ao nosso programa, desde que eles também estejam dispostos a falar sobre as sanções", disse.

Omã sediou a primeira rodada de negociações indiretas entre os EUA e o Irã em 6 de fevereiro.

Negociações semelhantes realizadas no ano passado entre os EUA e o Irã sobre o programa nuclear iraniano fracassaram depois que Israel lançou o que se tornou uma guerra de 12 dias contra o Irã, que incluiu o bombardeio americano de instalações nucleares iranianas.

O governo dos Estados Unidos mantém pressão militar na região, com o envio do porta-aviões USS Gerald R. Ford para o Oriente Médio.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que o Irã não deve realizar enriquecimento de urânio sob nenhum acordo, exigência que Teerã refuta, alegando fins pacíficos para seu programa.

Paralelamente, os Estados Unidos mediam negociações entre Rússia e Ucrânia também em Genebra, poucos dias antes do quarto ano da invasão russa. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IRÃ

PROGRAMA NUCLEAR

AIEA

ENCONTRO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

mundo

Rubio se reúne com Orbán em Budapeste para assinatura de pacto nuclear entre EUA e Hungria

Trump tem se manifestado abertamente a favor da tentativa do nacionalista Orbán buscar a reeleição em dois meses

16.02.26 9h22

Irã e AIEA se reúnem em Genebra antes de nova rodada de conversas com EUA

16.02.26 8h37

Forças de imigração deixam Minnesota após megaoperação, mas governo manterá equipe

15.02.26 18h52

Israel retoma registro de terras na Cisjordânia ocupada e provoca acusação de "anexação"

15.02.26 15h32

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

MUNDO

Homem é suspeito de matar filha após discussão sobre Trump

Lucy Harrison, de 23 anos, levou um tiro no peito enquanto visitava Kris Harrison no Texas, Estados Unidos

10.02.26 21h15

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda