Zelenski questiona diplomacia russa após ataques à rede de energia às vésperas de cúpula

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou em postagem na rede social X, nesta segunda-feira, 16, que apenas a pressão sobre a Rússia e garantias claras de segurança para a Ucrânia podem levar ao fim do conflito. A declaração ocorreu após ataques russos contra a infraestrutura de energia do país no domingo, 15.

"Mesmo na véspera das reuniões trilaterais em Genebra, o exército russo não recebeu outras ordens além de continuar atacando a Ucrânia. Isso diz muito sobre como a Rússia encara os esforços diplomáticos de seus parceiros", declarou o líder ucraniano.

As ofensivas russas atingiram infraestruturas civis e de transporte em Odesa com o uso de drones.

Autoridades de Kiev descrevem a ação como uma tentativa de interromper o acesso da população a aquecimento e luz, estratégia classificada como "armar o inverno".

Em contrapartida, um ataque de drone ucraniano causou um incêndio no porto russo de Taman, em Krasnodar, atingindo um tanque de petróleo e terminais, além de deixar dois feridos, segundo o governo local.

Nos próximos dias, às vésperas do quarto aniversário do conflito, os Estados Unidos devem mediar negociações entre Rússia e Ucrânia, em Genebra, para discutir o encerramento das hostilidades.