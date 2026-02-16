Zelenski questiona diplomacia russa após ataques à rede de energia às vésperas de cúpula
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou em postagem na rede social X, nesta segunda-feira, 16, que apenas a pressão sobre a Rússia e garantias claras de segurança para a Ucrânia podem levar ao fim do conflito. A declaração ocorreu após ataques russos contra a infraestrutura de energia do país no domingo, 15.
"Mesmo na véspera das reuniões trilaterais em Genebra, o exército russo não recebeu outras ordens além de continuar atacando a Ucrânia. Isso diz muito sobre como a Rússia encara os esforços diplomáticos de seus parceiros", declarou o líder ucraniano.
As ofensivas russas atingiram infraestruturas civis e de transporte em Odesa com o uso de drones.
Autoridades de Kiev descrevem a ação como uma tentativa de interromper o acesso da população a aquecimento e luz, estratégia classificada como "armar o inverno".
Em contrapartida, um ataque de drone ucraniano causou um incêndio no porto russo de Taman, em Krasnodar, atingindo um tanque de petróleo e terminais, além de deixar dois feridos, segundo o governo local.
Nos próximos dias, às vésperas do quarto aniversário do conflito, os Estados Unidos devem mediar negociações entre Rússia e Ucrânia, em Genebra, para discutir o encerramento das hostilidades.
