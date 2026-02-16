Capa Jornal Amazônia
Rubio se reúne com Orbán em Budapeste para assinatura de pacto nuclear entre EUA e Hungria

Trump tem se manifestado abertamente a favor da tentativa do nacionalista Orbán buscar a reeleição em dois meses

Estadão Conteúdo

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, está na capital húngara nesta segunda-feira, 16, para reuniões com o primeiro-Ministro Viktor Orbán e seu governo, durante as quais eles planejam assinar um acordo de cooperação nuclear civil anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Trump tem se manifestado abertamente a favor da tentativa do nacionalista Orbán buscar a reeleição em dois meses. Orbán e seu partido Fidesz enfrentam o desafio mais sério desde que ele retomou o poder, em 2010, com a votação marcada para 12 de abril.

A escala na capital da Hungria ocorreu após a visita de Rubio à Eslováquia, no domingo, 15, e sua participação, antes disso, na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

Liderados por populistas eurocéticos que são contrários ao apoio à Ucrânia e defendem vocalmente Trump, Eslováquia e Hungria representam territórios amigáveis para Rubio, que busca consolidar acordos de energia com os dois países da Europa Central.

Amplamente considerado o defensor mais confiável do presidente russo, Vladimir Putin, na União Europeia, Orbán mantém relações calorosas com o Kremlin, apesar da guerra contra a Ucrânia, ao mesmo tempo em que busca apoio de Trump e de seu movimento MAGA (Make America Great Again, "Fazer a América Grande Novamente").

Muitos no movimento MAGA e no universo conservador mais amplo veem a Hungria como exemplo de nacionalismo conservador bem-sucedido, apesar da erosão de suas instituições democráticas e de seu status de um dos países mais pobres da UE.

Em recente postagem em seu site Truth Social, Trump endossou Orbán para as próximas eleições e o chamou de "líder verdadeiramente forte e poderoso" e "um verdadeiro amigo, lutador e VENCEDOR". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

