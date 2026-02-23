Marco Rubio viajará para países do Caribe para reforçar interesses dos EUA na região

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, viajará a São Cristóvão e Névis nesta terça-feira para participar da 50ª Reunião Ordinária da Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (Caricom, na sigla em inglês), informou o Departamento de Estado.

A visita ocorre em meio à tentativa do governo Donald Trump de reafirmar interesses americanos no Hemisfério Ocidental, após a operação militar que removeu Nicolás Maduro do poder na Venezuela e diante do aumento de tensões envolvendo o Irã.

Segundo comunicado atribuído ao porta-voz adjunto principal Tommy Pigott, Rubio se reunirá com líderes caribenhos para avançar em temas prioritários comuns, como o fortalecimento da segurança regional, o combate à imigração ilegal e ao tráfico ilícito, além da promoção do crescimento econômico, da saúde e da segurança energética. O secretário também reiterará o compromisso dos EUA com a estabilidade e a prosperidade na região.

A viagem acontece em um momento em que Washington intensifica ações contra o narcotráfico e a migração irregular, incluindo operações no Caribe e apoio de inteligência a iniciativas na América Latina. A estratégia tem sido associada por Trump e aliados a uma releitura da Doutrina Monroe, com ênfase na contenção de influências externas consideradas adversárias.

Embora México e Venezuela não sejam membros plenos da Caricom, ambos têm status de observadores no bloco, que reúne 15 países. Além das preocupações com segurança, os EUA buscam conter a influência da China na região, inclusive em países que mantêm relações diplomáticas com Taiwan, como São Cristóvão e Névis.

*Com informações da Associated Press.