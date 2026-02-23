Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Marco Rubio viajará para países do Caribe para reforçar interesses dos EUA na região

A estratégia tem sido associada por Trump e aliados a uma releitura da Doutrina Monroe, com ênfase na contenção de influências externas consideradas adversárias.

Estadão Conteúdo

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, viajará a São Cristóvão e Névis nesta terça-feira para participar da 50ª Reunião Ordinária da Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (Caricom, na sigla em inglês), informou o Departamento de Estado.

A visita ocorre em meio à tentativa do governo Donald Trump de reafirmar interesses americanos no Hemisfério Ocidental, após a operação militar que removeu Nicolás Maduro do poder na Venezuela e diante do aumento de tensões envolvendo o Irã.

Segundo comunicado atribuído ao porta-voz adjunto principal Tommy Pigott, Rubio se reunirá com líderes caribenhos para avançar em temas prioritários comuns, como o fortalecimento da segurança regional, o combate à imigração ilegal e ao tráfico ilícito, além da promoção do crescimento econômico, da saúde e da segurança energética. O secretário também reiterará o compromisso dos EUA com a estabilidade e a prosperidade na região.

A viagem acontece em um momento em que Washington intensifica ações contra o narcotráfico e a migração irregular, incluindo operações no Caribe e apoio de inteligência a iniciativas na América Latina. A estratégia tem sido associada por Trump e aliados a uma releitura da Doutrina Monroe, com ênfase na contenção de influências externas consideradas adversárias.

Embora México e Venezuela não sejam membros plenos da Caricom, ambos têm status de observadores no bloco, que reúne 15 países. Além das preocupações com segurança, os EUA buscam conter a influência da China na região, inclusive em países que mantêm relações diplomáticas com Taiwan, como São Cristóvão e Névis.

*Com informações da Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/CARICON/MARCO RUBIO/PARTICIPAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

RISCO

Marco Rubio viajará para países do Caribe para reforçar interesses dos EUA na região

A estratégia tem sido associada por Trump e aliados a uma releitura da Doutrina Monroe, com ênfase na contenção de influências externas consideradas adversárias.

23.02.26 14h52

méxico

25 soldados da Guarda Nacional Mexicana morrem em ataques realizados após morte de El Mencho

Durante a operação, as tropas foram alvejadas e quatro pessoas foram mortas no local.

23.02.26 14h52

Trump reitera acusações de fraude eleitoral contra democratas: "trapaceadores profissionais"

23.02.26 13h52

Kim Jong-un é reeleito no partido e sinaliza aceleração do programa nuclear da Coreia do Norte

23.02.26 10h07

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

CASO EPSTEIN

Quais as acusações contra o ex-príncipe Andrew no caso Epstein? Confira as principais

O Palácio de Buckingham afirmou em comunicado que estava disposto oferecer apoio ao trabalho de apuração caso solicitado

19.02.26 12h08

ASSASSINATO

Ex-participante de 'American Idol' é preso após suspeita de ter matado a própria esposa em casa

O norte americano Caleb Flynn participou das audições do programa de talentos em 2013

20.02.26 17h27

INVESTIGAÇÕES

Ex-príncipe Andrew é preso após investigação do caso Epstein

Irmão do rei Charles III é investigado por suspeita de má conduta ligada ao caso Jeffrey Epstein

19.02.26 7h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda