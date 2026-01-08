Lula e Carney repudiam ataque dos EUA e querem acelerar acordo Mercosul-Canadá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quinta-feira, 8, ligação do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Segundo nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os dois discutiram a crise na Venezuela, instalada após o ataque militar dos Estados Unidos e a captura do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, no sábado, 3.

Segundo a nota da Secom, os líderes condenaram o uso da força pelos Estados Unidos sem o amparo da Carta das Nações Unidas e do direito internacional.

Na ligação, Lula disse que o destino da Venezuela deve ser decidido "soberanamente pelo seu povo" e manifestou o desejo da América do Sul continuar sendo uma região de paz. Ainda segundo a Secom, os dois defenderam a reforma de instituições globais.

"O presidente e o primeiro-ministro concordaram sobre a necessidade de reforma das instituições de governança global", diz a nota da Secom.

Lula e o primeiro-ministro canadense também concordaram em acelerar a negociação de um acordo entre o Mercosul e o Canadá.

Carney aceitou um convite de Lula para visitar o Brasil. Segundo a Secom, a vinda do líder canadense deve ocorrer em abril.