Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ex-participante de 'American Idol' é preso após suspeita de ter matado a própria esposa em casa

O norte americano Caleb Flynn participou das audições do programa de talentos em 2013

Victoria Rodrigues
fonte

Caleb Flynn foi preso sob suspeita de agressão, homicídio e adulteração de provas. (Foto: Reprodução/ Facebook)

O norte-americano Caleb Flynn, de 39 anos, foi preso nesta quinta-feira (19) pelo Departamento de Polícia de Tipp City, após suspeita de ter assassinado a própria esposa, Ashley Flynn, em sua casa que fica lozalizada em Ohio, nos Estados Unidos. O suposto criminoso ficou famoso mundialmente depois de participar das audições do American Idol, que teve uma versão como "Ídolos" no Brasil, no ano de 2013.

De acordo com as autoridades locais envolvidas no caso, o cantor teria atirado contra Ashley, de 37 anos, com uma pistola semiautomática de calibre 9 mm. Em seguida, Caleb forjou a cena do crime deixando a porta da garagem aberta para reforçar a hipótese de arrombamento com o intuito de despistar os investigadores, mas a estratégia acabou sendo descoberta após os agentes localizarem o corpo de Ashley Flynn baleado.

VEJA MAIS

image Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA
Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

image Polícia prende suspeito de matar mulher; corpo estava ao lado do berço da filha de 2 anos
O pai da vítima estranhou a falta de contato e acionou a Polícia Militar, que, ao entrar no imóvel, encontrou o corpo da mulher ao lado do berço da filha

image Homem é baleado e preso suspeito de tentar invadir hospital para matar mulher
A mulher já havia sido ferida com golpes de faca pelo suspeito e que ela tinha sido encaminhada ao hospital municipal

Prisão de Caleb Flynn

O ex-participante do "American Idol"  foi detido sob suspeita de agressão, homicídio e adulteração de provas, conforme foi relatado nos registros oficiais do crime de assassinato. De acordo com informações divulgadas pelo TMZ, o ex-reality foi encaminhado para a cadeia do condado e, com o decorrer da investigação, as autoridades passaram a tratá-lo como principal suspeito após o avanço das apurações.

No momento do crime, as duas filhas do casal estariam presentes na casa, mas estavam dormindo. Alguns registros oficiais citados pela publicação americana também apontam que haviam indícios de que o cenário poderia ter sido alterado para despistar os policiais em outra versão.

Como foi a participação dele no "Ídolos"?

Caleb Flynn participou da 12ª temporada de American Idol, mas sua ida foi breve, pois ele não conseguiu avançar após a audição no programa. Durante o seu desempenho, o americano disse que sentia um amor especial pela música e pela esposa. Veja a participação de Caleb no reality:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ídolos

assassinato

esposa

policiais

investigação
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

trégua comercial

Trump visitará China entre 31 de março e 2 de abril

A visita seria a primeira conversa presencial desde uma reunião em outubro na Coreia do Sul

20.02.26 15h02

declaração

Trump afirma estar considerando ataque limitado ao Irã para pressionar por acordo

O ataque inicial, que se autorizado poderia ocorrer em poucos dias, teria como alvo algumas instalações militares ou governamentais

20.02.26 15h02

Lula: 'Não precisamos de guerras tarifárias, nem uma nova guerra fria entre China e EUA'

20.02.26 14h57

'calmo e tranquilo'

Lula diz que Trump 'age como se estivesse em um programa de TV’, mas no privado é 'tranquilo'

Lula relatou as impressões que teve do presidente americano durante os encontros oficiais que teve com ele

20.02.26 13h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

ALIENS

‘Eles são reais', fala ex-presidente Barack Obama sobre ETs

Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe dos Estados Unidos disse que acredita em vida fora da Terra e que o país não mantém alienígenas na Área 51

15.02.26 11h57

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

sentença

Babá brasileira é condenada a 10 anos de prisão por envolvimento em assassinatos nos EUA

A sentença foi definida nesta sexta-feira, 13, nos Estados Unidos

13.02.26 21h13

MUNDO

Brasileiro mata ex-companheira e se esfaqueia nos Estados Unidos, segundo autoridades

A vítima, também brasileira, foi identificada como Adriana Barbosa, de 46 anos. O homem, Marcos Marques-Leal, de 57 anos, estava com ferimentos graves

13.02.26 22h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda