Ex-participante de 'American Idol' é preso após suspeita de ter matado a própria esposa em casa

O norte-americano Caleb Flynn, de 39 anos, foi preso nesta quinta-feira (19) pelo Departamento de Polícia de Tipp City, após suspeita de ter assassinado a própria esposa, Ashley Flynn, em sua casa que fica lozalizada em Ohio, nos Estados Unidos. O suposto criminoso ficou famoso mundialmente depois de participar das audições do American Idol, que teve uma versão como "Ídolos" no Brasil, no ano de 2013.

De acordo com as autoridades locais envolvidas no caso, o cantor teria atirado contra Ashley, de 37 anos, com uma pistola semiautomática de calibre 9 mm. Em seguida, Caleb forjou a cena do crime deixando a porta da garagem aberta para reforçar a hipótese de arrombamento com o intuito de despistar os investigadores, mas a estratégia acabou sendo descoberta após os agentes localizarem o corpo de Ashley Flynn baleado.

Prisão de Caleb Flynn

O ex-participante do "American Idol" foi detido sob suspeita de agressão, homicídio e adulteração de provas, conforme foi relatado nos registros oficiais do crime de assassinato. De acordo com informações divulgadas pelo TMZ, o ex-reality foi encaminhado para a cadeia do condado e, com o decorrer da investigação, as autoridades passaram a tratá-lo como principal suspeito após o avanço das apurações.

No momento do crime, as duas filhas do casal estariam presentes na casa, mas estavam dormindo. Alguns registros oficiais citados pela publicação americana também apontam que haviam indícios de que o cenário poderia ter sido alterado para despistar os policiais em outra versão.

Como foi a participação dele no "Ídolos"?

Caleb Flynn participou da 12ª temporada de American Idol, mas sua ida foi breve, pois ele não conseguiu avançar após a audição no programa. Durante o seu desempenho, o americano disse que sentia um amor especial pela música e pela esposa. Veja a participação de Caleb no reality:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)