Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Trump 'ciente' de proposta do Paquistão para prorrogar ultimato

Donald Trump está "ciente" de um pedido do primeiro-ministro do Paquistão para uma prorrogação de duas semanas do prazo fixado pelos Estados Unidos para realizar ataques massivos contra o Irã, informou a Casa Branca nesta terça-feira.

"Os esforços diplomáticos para alcançar uma solução pacífica para a guerra em curso no Oriente Médio avançam de forma constante, enérgica e decidida, com a possibilidade de produzir resultados substanciais em um futuro próximo", declarou Shehbaz Sharif em uma mensagem publicada na plataforma X.

Explosões em Doha e Emirados dizem responder a ameaça de mísseis iranianos

Explosões foram ouvidas na noite desta terça-feira em Doha, capital do Catar, segundo relataram correspondentes da AFP, após o que os Emirados Árabes Unidos afirmaram que suas forças aéreas estavam respondendo a mísseis e drones iranianos.

"As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos estão atualmente enfrentando ataques com mísseis e drones provenientes do Irã", declarou o Ministério da Defesa de Abu Dhabi em um comunicado no X.

O Irã afirma que está preparado para "todos os cenários"

Irã está preparado para todas as possibilidades no contexto da guerra com os Estados Unidos e Israel, afirmou o primeiro vice-presidente, Mohammad Reza Aref.

"Nenhuma ameaça escapa à nossa preparação e aos nossos serviços de inteligência", declarou Aref em uma mensagem no X.

O papa classifica como "inaceitável" a ameaça de Trump

O papa Leão XIV classificou como "inaceitável" a ameaça do presidente americano, Donald Trump, de eliminar toda a civilização iraniana caso Teerã não abra o Estreito de Ormuz antes da meia-noite.

"Hoje (...) ocorreu essa ameaça contra todo o povo do Irã, e isso é realmente inaceitável. Certamente há questões de direito internacional, mas muito mais do que isso, trata-se de uma questão moral", disse o papa aos jornalistas.

Kuwait pede que população permaneça em casa a partir da meia-noite

Kuwait instou a população a permanecer em suas casas a partir da meia-noite, e o principal porto do Bahrein suspenderá temporariamente suas operações após a madrugada de quarta-feira.

Chefe da ONU, "muito preocupado" com declarações de Trump

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou preocupação com a ameaça de Trump contra o Irã.

"O secretário-geral está muito preocupado com as declarações que ouvimos ontem e novamente esta manhã, declarações que sugerem que todo um povo ou toda uma civilização poderiam ser obrigados a suportar as consequências de decisões políticas e militares", declarou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

EUA pede para reconsiderar viagem à Arábia Saudita para peregrinação

Os Estados Unidos instaram seus cidadãos a reconsiderar viajar para a Arábia Saudita para a peregrinação muçulmana do hajj no próximo mês por motivos de segurança, em um comunicado publicado pela embaixada em Riade.

Correntes humanas em torno de usinas elétricas no Irã

Grupos de iranianos formaram correntes humanas para proteger as usinas elétricas, após as ameaças do presidente Donald Trump de atacar a infraestrutura energética.

Após uma campanha online e por mensagens de texto para se inscrever nas correntes humanas em todo o país, as autoridades afirmaram que mais de 14 milhões de pessoas aderiram. Não foi possível verificar imediatamente esse número nem quantas pessoas estavam participando das correntes humanas, embora as primeiras imagens mostrassem dezenas de pessoas em cada local.

China e Rússia vetam na ONU resolução sobre Ormuz

A Rússia e a China fizeram uso do seu direito de veto no Conselho de Segurança da ONU para derrubar uma proposta de resolução que exigia o desbloqueio do Estreito de Ormuz e promovia a escolta de navios.

Mais de 1.500 mortos no Líbano em ataques israelenses

Bombardeios israelenses no Líbano mataram 1.530 pessoas desde o início da guerra entre o movimento Hezbollah — apoiado pelo Irã — e Israel, em 2 de março, informou o Ministério da Saúde libanês.

Vance prevê "muitas negociações"

O vice-presidente dos Estados Unidos afirmou que haverá negociações intensas nas próximas horas, antes que expire o ultimato de Donald Trump ao Irã — uma situação na qual Washington, observou ele, "alcançou, em grande medida, seus objetivos militares".

"Eles devem saber que temos ferramentas à nossa disposição que, por enquanto, decidimos não utilizar", afirmou JD Vance, em visita a Budapeste.

Trump adverte que "uma civilização inteira morrerá"

O presidente americano, Donald Trump, alertou que "uma civilização inteira morrerá" no Irã caso o regime não atenda ao seu ultimato nesta terça-feira.

"Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais retornar. Não quero que isso aconteça, mas é provável que aconteça", escreveu em sua plataforma Truth Social, horas antes de seu ultimato expirar a meia-noite GMT (21h em Brasília) para que Teerã aceite reabrir o Estreito de Ormuz.

Ele não forneceu detalhes, embora já tenha declarado anteriormente que as forças armadas americanas poderiam bombardear pontes, usinas de energia e outras infraestruturas civis do Irã.