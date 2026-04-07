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Hackers pró-Irã violaram infraestrutura cibernética dos EUA, diz governo americano

Estadão Conteúdo

Duas agências de segurança dos Estados Unidos e o FBI emitiram um alerta em conjunto nesta terça-feira, 7, informando que hackers aliados ao Irã exploraram vulnerabilidades em dispositivos conectados à internet usados para controlar equipamentos e máquinas em diversos setores importantes.

Segundo os órgãos do governo americano, a intenção era interromper operações e causar prejuízos financeiros. Além da polícia federal dos EUA, o boletim foi emitido pela Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA, na sigla em inglês) e pela Agência de Segurança Nacional (NSA, em inglês).

Desde o início dos ataques dos EUA e de Israel, uma série de ciberataques contra entidades americanas e israelenses tem sido atribuída a hackers pró-Irã. As autoridades afirmam que infraestruturas críticas, como portos e estações de tratamento de água, podem ser alvo de hackers iranianos ou de grupos independentes atuando em seu nome.

Já o Reino Unido alertou nesta terça-feira para um grupo hacker associado ao governo da Rússia, que também vem explorando vulnerabilidades cibernéticas. Segundo o governo, eles atacaram uma infraestrutura de roteadores de internet para redirecionar o tráfego de servidores, porém a campanha foi desarticulada e retirada do ar numa colaboração do governo britânico com o Departamento de Justiça dos EUA, FBI e outros parceiros internacionais.

*Com informações da Associated Press

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