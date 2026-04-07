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Missão Artemis II: confira a lista de músicas usadas para acordar os astronautas na espaçonave

A playlist, que foi escolhida pelos próprios tripulantes, inclui os estilos indie eletrônico, pop, rock alternativo e R&B

Victoria Rodrigues
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Astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. (Foto: Divulgação/ Nasa)

Há poucos dias, os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen partiram em uma missão para explorar mais a fundo detalhes lunares e parte do universo, no centro de lançamentos da Agência Espacial da Nasa. Até o momento, a Missão Artemis II está sendo bem-sucedida, mas uma das coisas que vem chamando mais a atenção dos amantes de astronomia é a "playlist espacial" da espaçonave.

As músicas que são tocadas no veículo espacial têm o único propósito de acordar os astronautas para que eles possam cumprir devidamente o cronograma proposto ao projeto científico. De acordo com a Nasa, o costume de utilizar músicas personalizadas para as "wakeup calls" ("ligações de bom dia", em tradução livre) é uma tradição que ocorria ainda na era Apollo, em que os próprios tripulantes escolhiam suas canções favoritas.

“Cada música de despertar, tocada pelo Centro de Controle de Missão no nosso Centro Espacial Johnson, em Houston, é uma maneira divertida de começar o dia com uma boa energia”, revelou a Nasa no perfil oficial de suas mídias sociais sobre os detalhes das músicas tocadas no espaço.

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Confira a lista de músicas da Missão Artemis II

Dia 1: Início da Missão Artemis II;

Dia 2: “Sleepyhead”, de Young & Sick

“Green Light”, de John Legend;

Dia 3: “In a Daydream”, da Freddy Jones Band;

Dia 4: “Pink Pony Club”, da Chappell Roan;

Dia 5: “Working Class Heroes (Work)”, de CeeLo Green.

Mensagem especial

Neste domingo (5), a música veio acompanhada de uma mensagem especial do astronauta da Apollo 16, Charlie Duke. “Fico feliz em ver um tipo diferente de Orion ajudando a levar os humanos de volta à Lua, enquanto os Estados Unidos traçam o caminho para a superfície lunar. Abaixo de vocês, na Lua, há uma foto da minha família. Rezo para que ela lembre a vocês que nós estamos torcendo por vocês", disse Charlie Duke.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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