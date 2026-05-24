Rússia ataca Kiev com míssil hipersônico e centenas de drones neste domingo (24)

A Rússia lançou uma ofensiva massiva contra Kiev durante a madrugada deste domingo (24), utilizando uma combinação de drones e mísseis, incluindo o modelo hipersônico Oreshnik. O ataque causou mortes e deixou dezenas de feridos na capital ucraniana. O conflito resultou na morte de pelo menos quatro pessoas e deixou 56 feridos, de acordo com dados preliminares das autoridades locais.

A ofensiva atingiu cerca de 40 locais em diferentes distritos da capital, afetando prédios residenciais, escolas, supermercados e armazéns. O prefeito Vitalii Klitschko confirmou danos a uma instituição de ensino no momento em que civis buscavam abrigo no local. Em outras regiões de Kiev, danos foram registrados pelo governador regional Mykola Kalashnyk.

Esta é a terceira vez que a Rússia emprega o míssil Oreshnik no território ucraniano. O armamento, segundo o presidente Vladimir Putin, possui capacidade de atingir alvos com velocidade dez vezes superior à do som e tem como objetivo atingir instalações de comando militar, bases aéreas e complexos industriais. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, condenou o uso do sistema, classificando a ação como um ato de terror contra centros urbanos. O Ministério da Defesa russo afirmou que os ataques foram uma retaliação por investidas ucranianas contra alvos civis na Rússia.