VÍDEO: Janela de avião se solta durante voo e passageiro é parcialmente sugado para fora

Um voo da companhia aérea Ryanair precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Tessalônica, na Grécia, nesta sexta-feira (10), após uma janela da aeronave se desprender em pleno voo. O incidente deixou um passageiro parcialmente projetado para fora do avião, mobilizando a tripulação e os demais ocupantes.

A aeronave havia acabado de decolar e seguia para o aeroporto de Memmingen, na Alemanha, quando o problema foi identificado. Diante da situação, o piloto retornou imediatamente ao aeroporto de origem.

Em nota, a Ryanair informou que o voo voltou a Tessalônica depois que uma das janelas destinadas aos passageiros se soltou durante a viagem. A empresa afirmou ainda que o pouso ocorreu sem intercorrências e que todos os passageiros desembarcaram em segurança. Um dos ocupantes precisou receber atendimento médico ainda no solo.

O que ocorreu?

Segundo o jornal alemão BILD, a vítima teve a cabeça e os ombros projetados para o exterior do avião. A esposa do homem conseguiu segurá-lo pelos pés até que outros passageiros ajudassem a puxá-lo de volta para dentro da cabine, evitando uma tragédia.

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Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o interior da aeronave logo após o incidente. As imagens exibem a janela danificada e máscaras de oxigênio acionadas, pendendo do teto da cabine. Dados da plataforma FlightRadar24 indicam que o avião envolvido no caso era um Boeing 737 NG.

O rastreamento também revela que a mesma aeronave havia retornado ao aeroporto de Tessalônica na noite de quinta-feira (9), durante um voo com destino a Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, poucos minutos após a decolagem. Até o momento, não há informações sobre o motivo desse primeiro retorno.

As autoridades competentes deverão investigar as causas do desprendimento da janela e verificar se há relação entre os dois episódios envolvendo a mesma aeronave.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)