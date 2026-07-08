Destroços de avião desaparecido são encontrados no Paquistão; buscas por tripulantes continuam

Equipes civis e da Marinha localizaram e recuperaram nesta quarta-feira, 8, destroços de um avião de carga que desapareceu enquanto se aproximava do porto de Karachi, no sul do Paquistão. As buscas por cinco tripulantes desaparecidos continuam.

A aeronave, operada pela companhia aérea K2 Airways, havia partido de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e relatou um problema no sistema de navegação antes de perder contato com o controle de tráfego aéreo no fim da noite de terça-feira, 7.

A Autoridade de Aeroportos do Paquistão (PAA, na sigla em inglês) informou, em uma publicação no X, que a Marinha e equipes civis, com aviões e embarcações, encontraram os destroços após cerca de 12 horas de buscas no Mar Arábico.

O contra-almirante da reserva Faisal Shah afirmou que as equipes de busca enfrentavam mar agitado e ainda procuravam os principais destroços da aeronave, que podem ser muito mais difíceis de localizar porque acredita-se que a área tenha cerca de 3 mil metros de profundidade, exigindo equipamentos especializados.

Ele disse que a recuperação de destroços não revela necessariamente o local exato da queda da aeronave, porque correntes oceânicas, ondas e ventos podem transportar os fragmentos flutuantes para longe do ponto onde o avião caiu.

Em nota, a K2 Airways identificou os tripulantes desaparecidos: o comandante Muhammad Rizwan Idris; o primeiro-oficial Faisal Jatoi; os engenheiros de voo Muhammad Hamid e Muhammad Arif Siddiqui; e o carregador de aeronaves Muhammad Taufiq Khan. "Continuamos a rezar sinceramente pela segurança de nossos colegas", afirmou a companhia.

O sogro de Faisal Jatoi, Ghulam Nabi Bahrani, disse que a família mantinha contato regular com ele enquanto ele estava em Sharjah e que o primeiro-oficial ligou para a mulher pouco antes da decolagem na terça-feira. Bahrani afirmou que autoridades do governo mantêm contato com a família desde o desaparecimento da aeronave. "Tudo o que podemos fazer é esperar e rezar por um milagre", disse ele.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, divulgou um comunicado expressando solidariedade às famílias dos cinco tripulantes e determinou que o governo mobilize todos os recursos disponíveis para os esforços de busca.

Na terça-feira, a PAA informou em uma publicação no X que dados de radar mostraram que a aeronave fez uma mudança brusca de rota e perdeu altitude rapidamente antes de o contato por radar e rádio ser interrompido por volta das 21h21 no horário local, aproximadamente 287 quilômetros a oeste de Karachi.

O especialista em aviação Imran Aslam disse à emissora local ARY News na noite de terça-feira que ainda não estava claro o que causou o desaparecimento da aeronave dos radares. Segundo ele, mesmo que um avião sofresse uma falha de motor, normalmente continuaria planando em vez de despencar repentinamente. Ele afirmou que a causa exata só ficará clara depois que os investigadores reunirem mais evidências.

Em maio de 2020, um voo da Pakistan International Airlines com 99 pessoas a bordo caiu em um bairro densamente povoado próximo ao aeroporto de Karachi durante uma tentativa de pouso. Apenas duas das 99 pessoas a bordo sobreviveram. Uma investigação do governo concluiu posteriormente que erros humanos de pilotos e controladores de tráfego aéreo causaram o acidente. (Com informações da Associated Press)