EUA voltam a atacar Irã e afirmam que objetivo é reduzir capacidade do país de bloquear Ormuz

Os Estados Unidos iniciaram uma nova onda de ataques contra o Irã no final da tarde desta quarta-feira, 8. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, em inglês), os bombardeios visam degradar ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a navegação no Estreito de Ormuz.

"Os Estados Unidos estão responsabilizando o Irã pela recente agressão injustificada contra a navegação comercial e tripulações civis que transitavam livremente por uma via marítima internacional vital", diz comunicado do Centcom no X.

Relatos na mídia iraniana apontam explosões em Bandar Abbas e no mar da costa oeste de Sirik, no Irã. De acordo com a agência IRNA, houve queda da eletricidade em partes de Chabahar, no sul do Irã, após explosões serem ouvidas. A Merh também relatou explosões na região de Konarak, próxima ao Golfo de Omã.

Os ataques seguem as ameaças de mais cedo do presidente americano, Donald Trump, de ampliar a ofensiva americana contra Teerã. Ao longo do dia, autoridades iranianas prometerem responder a eventuais ataques dos EUA.