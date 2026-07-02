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Imagens fortes! Criança de 11 anos atropela procissão budista e mata oito monges; veja o vídeo!

Menino teria saído de casa com a caminhonete da família sem autorização; outras dez pessoas ficaram feridas durante a peregrinação religiosa

Hannah Franco
fonte

Criança de 11 anos atropela procissão budista e mata oito monges (Reprodução/Redes sociais)

Pelo menos oito monges budistas morreram e outras dez pessoas ficaram feridas após uma caminhonete atingir uma procissão religiosa na província de Mukdahan, no nordeste da Tailândia, na manhã desta quinta-feira (2). Segundo a polícia local, o veículo era conduzido por um menino de 11 anos, que teria retirado a caminhonete da casa da família sem autorização.

De acordo com as autoridades, o grupo era formado por 35 monges e cinco fiéis leigos, que participavam de uma peregrinação às margens de uma rodovia quando foram atingidos pelo veículo.

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Cinco religiosos morreram ainda no local do acidente. Outros três chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos no hospital. Dez monges permaneceram feridos e receberam atendimento médico.

As investigações apontam que a criança saiu de casa dirigindo a caminhonete durante a manhã. À polícia, a avó do menino informou que ele possui necessidades especiais e disse não saber para onde ele havia ido. Segundo ela, as autoridades chegaram a ser acionadas para tentar localizar o veículo antes da colisão.

Conforme informações da imprensa local, a caminhonete passou por um posto de controle antes de atingir a procissão nas proximidades da comunidade de Ban Na Wiang Kae.

Após o atropelamento, o menino foi levado para a delegacia de Mueang Mukdahan, onde permanece sob responsabilidade das autoridades. A polícia segue investigando as circunstâncias do acidente e ainda não divulgou detalhes sobre a dinâmica da colisão nem o estado de saúde das vítimas feridas.

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