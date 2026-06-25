Asteroide gigante vai passar perto da Terra neste sábado (27); veja se existem riscos de colisão

A Agência Espacial Europeia (ESA) informou que um asteroide grande passará próximo à Terra, neste sábado (27), por volta das 8h14, no horário de Brasília. O objeto espacial, que possui uma dimensão que varia entre 750 e 1650 metros, poderá ser visto por telescópios de pequeno porte ou até mesmo com binóculos, a depender da região onde o fenômeno será acompanhado entre os países do mundo.

De acordo com Juan Luis Cano, do escritório de Defesa Planetária da ESA, esse evento de aproximação do item ao planeta ocorre de forma rara com o passar dos anos. "A aproximação de um objeto deste tamanho à Terra acontece apenas a cada poucos anos, embora desta vez a Lua, brilhante e próxima, possa dificultar sua observação no momento de maior aproximação [do asteroide]", disse Juan Luis Cano.

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Existem riscos de colisão com a Terra?

Segundo informações divulgadas pelos cientistas da ESA, o asteroide foi descoberto em julho de 1997 e designado como (152637) 1997 NC1, mas apesar de ter um tamanho avantajado, ele não tem risco de colidir com o planeta terrestre. Isso porque o objeto espacial vai estar a uma distância de mais de 2,5 milhões de quilômetros, o que equivale a 6,66 vezes o espaço que separa o planeta terrestre da Lua.

Mas, embora esse asteroide não represente nenhum perigo para a humanidade, existem outros pelo espaço conhecidos como objetos próximos à Terra (NEOs na sigla em inglês) que são monitorados continuamente pela Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa). A probabilidade de colisão com o planeta Terra é considerada baixa, mas eles são acompanhados porque podem chegar a se afastar até 195 milhões de quilômetros do Sol.

Confira outros asteroides que também estão sendo monitorados pela Nasa e ESA:

Bennu: asteroide tem 490 metros de diâmetro e pode colidir com a Terra no século 22;

asteroide tem 490 metros de diâmetro e pode colidir com a Terra no século 22; Apophis: era considerado uma ameaça devido a possíveis impactos em 2029 e 2036, mas outras análises descartaram as batidas;

era considerado uma ameaça devido a possíveis impactos em 2029 e 2036, mas outras análises descartaram as batidas; 2024 YR4: tinha a probabilidade de acertar a Terra em 2032, mas novos cálculos mostram que agora ele pode estar em rota de colisão com a Lua.

tinha a probabilidade de acertar a Terra em 2032, mas novos cálculos mostram que agora ele pode estar em rota de colisão com a Lua. 2011 UL21: o asteroide, conhecido como “assassino de planetas” também orbita o Sol e, em junho de 2024, passou perto da Terra;

o asteroide, conhecido como “assassino de planetas” também orbita o Sol e, em junho de 2024, passou perto da Terra; 1950 DA: apresenta chance extremamente baixa de colisão em 2880;

apresenta chance extremamente baixa de colisão em 2880; 2007 FT3: é monitorado devido à sua órbita, que o traz relativamente próximo à Terra;

é monitorado devido à sua órbita, que o traz relativamente próximo à Terra; 1979 XB: é acompanhado por sua trajetória que cruza a órbita terrestre, tornando-o um objeto de interesse para a defesa do planeta;

é acompanhado por sua trajetória que cruza a órbita terrestre, tornando-o um objeto de interesse para a defesa do planeta; 2023 DW: foi descoberto em 2023 e apresentou uma pequena chance de impacto em 2046, mas observações reduziram as chances;

foi descoberto em 2023 e apresentou uma pequena chance de impacto em 2046, mas observações reduziram as chances; 2002 NV16: não representa ameaça iminente, porém passou próximo à Terra em outubro de 2024.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)