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'Amor, não vá': casal de idosos protagoniza cena emocionante durante terremoto na Venezuela

O terremoto de magnitude 7,1 atingiu a Venezuela na noite desta quarta-feira (24) e causou o desabamento de vários prédios no país

Victoria Rodrigues
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O idoso ficou ao lado de sua amada até terminar o terremoto. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança viralizou nas redes sociais após mostrar o momento em que um casal de idosos se abraça enquanto sua casa balança com o terremoto que ocorreu nesta quarta-feira (24), na Venezuela. Nas imagens, é possível ver os móveis balançando, os objetos caindo no chão e as paredes vibrando com os tremores enquanto a mulher pega a mão do marido e faz um pedido: "Amor, não vá".

Ao assistirem ao vídeo emocionante nas mídias digitais, muitos internautas ressaltaram a coragem do idoso ao escolher proteger a amada acima de tudo. "Ele protegendo ela e o cara no retrato ao lado protegendo os dois", disse um usuário se referindo ao quadro de Jesus Cristo na sala da residência. "Uma cena triste e linda ao mesmo tempo, o amor falando mais alto durante essa tragédia", escreveu outra pessoa.

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Segundo a vidente, ela também havia falado sobre a possibilidade dos abalos sísmicos que ocorreram na quarta-feira (24)

Tremores no Brasil, Japão, Peru e Venezuela

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a Venezuela na noite desta quarta-feira (24), e causou o desabamento de prédios, danificação de estruturas e momentos de apreensão em diferentes cidades do país. Ao mesmo tempo, os tremores também foram sentidos no Japão (com uma magnitude preliminar de 6,9), no Peru e em parte do Brasil, mais especificamente nos estados do norte: Pará, Amapá e Amazonas.

Em Belém, moradores de diversos bairros relataram vibrações em edifícios e deixaram apartamentos por precaução durante o jogo Brasil x Escócia da Copa do Mundo. Em nota, a Defesa Civil confirmou que moradores de Belém sentiram tremores de terra e explicou que o fenômeno ocorreu em razão da propagação das ondas sísmicas provocadas por fortes terremotos registrados na Venezuela e no Peru.

Como forma de orientar a população paraense, a Defesa Civil pediu para que todos mantenham a calma e informou que está em contato permanente com o laboratório de sismologia da Defesa Civil Nacional e com outros órgãos de monitoramento. Por enquanto, os pesquisadores estão acompanhando, em tempo real, a evolução do evento para avaliar qualquer possível impacto para a região norte do Brasil.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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