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VÍDEO: Após prever invasão alienígena na Copa, Vó Bahiana diz ter previsto terremotos

Segundo a vidente, ela também havia falado sobre a possibilidade dos abalos sísmicos que ocorreram na quarta-feira (24)

Victoria Rodrigues
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Algumas pessoas disseram que ela queria apenas ganhar "visualizações" no Instagram. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após ter previsto que alienígenas iam invadir o estádio para abduzir os jogadores da Seleção Brasileira, a vidente Vó Bahiana utilizou as redes sociais, na noite da última quarta-feira (24), para fazer um pronunciamento oficial. No vídeo, ela admite que errou em sua previsão sobre a invasão dos ETs durante o jogo Brasil x Escócia, mas que acertou ao ter antecipado os terremotos registrados no Japão, na Venezuela e no Brasil.

Na sequência, a vidente ainda disse que virão outros tremores no país. "Eu tive um sonho! É só vocês verem o vídeo. Mas tive previsões também. Que teria terremoto no Japão. Acabou de ter. Acabou de ter um terremoto em Manaus. Falei que seria o primeiro terremoto no Brasil. Depois falam que eu não acerto nada. Daí para frente, vamos ver vários terremotos no Brasil e tsunami no Espírito Santo", comentou Vó Bahiana.

"Que bom que eu não acertei, embora não tenha passado o dia 26 (no vídeo). O alien pode aparecer na sua casa. Hoje não acertei o sonho, mas acertei duas previsões de uma vez só. Vai ter alguém aí para falar 'parabéns'. Errei uma e acertei duas. 'Vocês nem estão preparadas para que os alienígenas cheguem. Quero ver vocês falarem que é baboseira quando chegarem", complementou a vidente Vó Bahiana.

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Vidente foi chamada de "doida" e "enganadora" no Instagram

Por conta da previsão com alienígenas, Vó Bahiana recebeu muitos xingamentos e foi chamada de "doida" e "enganadora" na internet. "Não existe essa de vocês se acharem juízes das redes sociais. Se a minha vida fosse mentira, eu não viveria a vida que eu vivo. Fomos convidados pela ufologia dos EUA para estar lá. Quem vai me denunciar é meia dúzia de cabeças de evento. Quem se segue, entende", defendeu-se.

Ao finalizar a live no Instagram, a vidente disse em tom debochado que está tranquila quanto às críticas que vem recebendo. "Estou super em paz e tranquila. Falem o que querem. Podem rir e chorar, mas dentro da decência. Mas lembrando que o processo vem. Agora vou comer uma pizza porque tudo aqui acaba em pizza. Vou continuar fazendo as minhas previsões. Foi um pacto que fiz após a Marília Mendonça", concluiu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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