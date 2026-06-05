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Baba Vanga previu aparição de OVNIS e guerra mundial para 2026; relembre

A vidente teria previsto a pandemia de covid-19 e o ataque às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro

Victoria Rodrigues
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Baba Vanga morreu no dia 11 de agosto de 1996. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após os últimos boatos e especulações sobre a presença de objetos voadores não identificados (OVNIs) no Brasil e as constantes guerras no mundo, algumas pessoas resgataram uma previsão de Baba Vanga para o ano de 2026. Enquanto estava viva, a vidente disse que seria bem provável que houvesse o primeiro contato da humanidade com vida extraterrestre e o início de um conflito global que poderia evoluir para uma Terceira Guerra Mundial. 

Na manhã da última terça-feira (2), o influenciador digital Mayk Leão viralizou ao publicar um vídeo em que captou sons estranhos e mostrou um suposto OVNI, em um sítio da cidade de Campo Largo, no Paraná. Segundo ele, o objeto tinha luzes brilhantes vermelhas e ele chegou a escutar diversos barulhos estranhos, mas acabou sendo desmentido pela Força Aérea Brasileira, pois, na verdade, não havia nenhum objeto no local.

O fato começou a chamar a atenção das pessoas para o que Baba Vanga disse antes de sua morte em 1996, quando alguns relembraram a previsão de alienígenas no mundo. A hipótese de um grande conflito global envolvendo, principalmente, países da Europa e da Ásia também voltou a circular na internet, fazendo com que os internautas voltem os olhos aos ataques que estão acontecendo entre EUA, Israel e Irã.

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Relembre outras previsões de Baba Vanga

A vidente Baba Vanga ficou conhecida no mundo inteiro pelas suas previsões que teriam antecipado diversos acontecimentos globais, como, por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, e o surgimento da pandemia de covid-19, em 2020. Até hoje, muitos de seus seguidores levam a sério suas previsões, mesmo que especialistas afirmem que elas não têm comprovação documental.

Para o ano de 2026, Baba Vanga ainda previu um cenário de transformações profundas que ocorreriam por meio de desastres naturais e alterações no panorama geopolítico e tecnológico global. Segundo a vidente, suas visões indicam a possibilidade de terremotos, erupções vulcânicas e tempestades intensas, além do papel da tecnologia, em que ela já dizia que a inteligência artificial tomaria funções decisivas no mundo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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