Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Previsão para 2026 fala em contatos com extraterrestres; veja a profecia de Baba Vanga

Com a virada do ano se aproximando, supostas profecias da mística búlgara sobre a chegada de uma civilização avançada à Terra ganham destaque

Jennifer Feitosa
fonte

Previsões atribuídas a Baba Vanga incluem a aproximação de uma nave espacial (Imagem gerada por Inteligência Artificial / Freepik)

As previsões de Baba Vanga para 2026, que incluem o contato com uma civilização extraterrestre, ressurgiram na internet na última semana. Notícias sobre a vidente búlgara, falecida em 1996, voltam a circular com a aproximação de um novo ano.

A possível chegada de seres de outro planeta à Terra e o primeiro contato da humanidade com uma civilização mais avançada são atribuídas a ela como profecias para o ano de 2026. Segundo o site Space and Technology, em uma publicação no X (antigo Twitter), Baba Vanga teria previsto a aproximação de uma nave espacial gigantesca. Tal evento facilitaria a comunicação com essa civilização.

Extraterrestres existem?

A possibilidade de contato com extraterrestres tem sido um tema amplamente debatido. Até o momento, a comunidade científica não confirmou a existência de vida inteligente fora da Terra.

No entanto, a chegada do cometa interestelar 3I/ATLAS reavivou a discussão sobre o que existe além da nossa galáxia. Este fato contribuiu para a maior repercussão da previsão de Baba Vanga na internet.

VEJA MAIS

image Previsão de Baba Vanga afirma que início do fim do mundo será em 2025
Baba Vanga ganhou fama na Europa Oriental por prever o desastre de Chernobyl e os ataques de 11 de setembro nos EUA

image 'Nostradamus mineiro' que alertou rei Charles III sobre problema de saúde, prevê 3ª Guerra Mundial
Suas previsões se alinham com as de outros profetas, como o "Nostradamus grego" e Baba Vanga

Quem foi Baba Vanga

Vangeliya Pandeva Gushterova, popularmente conhecida como Baba Vanga, nasceu em 191, na Bulgária, e morreu em 1996. Ela ficou cega na adolescência, após um acidente. Ela ficou famosa por ser vidente e tornou-se uma conselheira espiritual, atraindo milhares de pessoas em busca de respostas sobre o futuro. Sua reputação cresceu para além dos Bálcãs ao longo das décadas.

Parte de sua fama vem de relatos que destacam suas capacidades de clarividência. Anualmente, são atribuídas a ela profecias que abrangem desde mudanças políticas até desastres naturais, avanços tecnológicos e crises econômicas.

É importante destacar que não existem registros oficiais ou verificados das previsões de Baba Vanga. Ela não deixou escritos, cadernos ou compilações formais de suas profecias. As informações vêm de relatos orais, interpretações livres e listas que surgiram décadas após sua morte. Especialistas afirmam que suas supostas profecias são ambíguas e adaptáveis, característica comum em teorias populares sobre o futuro.

Eventos como os atentados de 11 de setembro, a dissolução da União Soviética e alguns desastres naturais são relacionados a previsões ditas por ela e reforçam a fama de vidente da búlgara.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Profecias para 2026

Previsões para 2026

Baba Vanga

Vidente

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda