Previsão para 2026 fala em contatos com extraterrestres; veja a profecia de Baba Vanga

As previsões de Baba Vanga para 2026, que incluem o contato com uma civilização extraterrestre, ressurgiram na internet na última semana. Notícias sobre a vidente búlgara, falecida em 1996, voltam a circular com a aproximação de um novo ano.

A possível chegada de seres de outro planeta à Terra e o primeiro contato da humanidade com uma civilização mais avançada são atribuídas a ela como profecias para o ano de 2026. Segundo o site Space and Technology, em uma publicação no X (antigo Twitter), Baba Vanga teria previsto a aproximação de uma nave espacial gigantesca. Tal evento facilitaria a comunicação com essa civilização.

Extraterrestres existem?

A possibilidade de contato com extraterrestres tem sido um tema amplamente debatido. Até o momento, a comunidade científica não confirmou a existência de vida inteligente fora da Terra.

No entanto, a chegada do cometa interestelar 3I/ATLAS reavivou a discussão sobre o que existe além da nossa galáxia. Este fato contribuiu para a maior repercussão da previsão de Baba Vanga na internet.

Quem foi Baba Vanga

Vangeliya Pandeva Gushterova, popularmente conhecida como Baba Vanga, nasceu em 191, na Bulgária, e morreu em 1996. Ela ficou cega na adolescência, após um acidente. Ela ficou famosa por ser vidente e tornou-se uma conselheira espiritual, atraindo milhares de pessoas em busca de respostas sobre o futuro. Sua reputação cresceu para além dos Bálcãs ao longo das décadas.

Parte de sua fama vem de relatos que destacam suas capacidades de clarividência. Anualmente, são atribuídas a ela profecias que abrangem desde mudanças políticas até desastres naturais, avanços tecnológicos e crises econômicas.

É importante destacar que não existem registros oficiais ou verificados das previsões de Baba Vanga. Ela não deixou escritos, cadernos ou compilações formais de suas profecias. As informações vêm de relatos orais, interpretações livres e listas que surgiram décadas após sua morte. Especialistas afirmam que suas supostas profecias são ambíguas e adaptáveis, característica comum em teorias populares sobre o futuro.

Eventos como os atentados de 11 de setembro, a dissolução da União Soviética e alguns desastres naturais são relacionados a previsões ditas por ela e reforçam a fama de vidente da búlgara.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)