Previsão de Baba Vanga afirma que início do fim do mundo será em 2025

A vidente búlgara, "Baba Vanga", muitas vezes comparada a Nostradamus por sua precisão em previsões impactantes, teria previsto que o início do fim do mundo ocorrerá em 2025. Falecida em 1996, Baba Vanga ganhou fama na Europa Oriental por antecipar eventos como a morte da princesa Diana, o desastre de Chernobyl, os ataques de 11 de setembro nos EUA e a eleição de Barack Obama como primeiro presidente negro dos EUA.

Segundo suas visões da sensitiva, o desastre catastrófico será desencadeado por um conflito devastador na Europa, resultando na ruína da humanidade. Esta previsão diverge de outras, como a do "Nostradamus indiano" Kushal Kumar e do brasileiro Athos Salomé, que apontaram o ano de 2024 para o início da Terceira Guerra Mundial e o possível fim do mundo.

Quem foi Baba Vanga?

Vangeliya Pandeva Gushterova, conhecida como Baba Vanga, era uma mulher cega que alegadamente possuía habilidades de previsão. Falecida há quase três décadas, suas previsões não foram documentadas por escrito, sendo compartilhadas apenas com pessoas próximas, encarregadas de divulgar seus alertas quando necessário. Além da previsão apocalíptica para 2025, Baba Vanga também teria visões que abrangem eventos até 2076.

Entre suas previsões, Baba Vanga alertou que em 2033 as calotas polares derreterão, elevando drasticamente o nível do mar globalmente. Ela também previu desastres naturais devastadores e uma invasão de seres de Marte, culminando na extinção da humanidade.