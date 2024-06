Quem é o 'Nostradamus indiano', que previu início da 3ª guerra mundial nesta terça-feira?

No último fim de semana o jornal britânico "Daily Star" publicou uma previsão alarmante do vidente que é conhecido como “Nostradamus da Índia”. Segundo ele, a 3ª Guerra Mundial deve começar nesta terça-feira (18).

O vidente, Kushal Kumar, é um astrólogo indiano e foi apelidado como "Novo Nostradamus" após algumas de suas previsões se tornarem realidade.

VEJA MAIS

Kumar diz prever eventos globais significativos usando o mapa astral védico, ferramenta enraizada na cultura hindu que se baseia em alinhamentos planetários e estelares. Em seu perfil no LinkedIn, ele se descreve como um "escritor de astrologia védica conhecido mundialmente" e também afirma que é especializado em assuntos globais e economia mundial.

O vidente conta que já acertou previsões passadas sobre conflitos envolvendo Israel x Hamas e China x Taiwan. Segundo o jornal indiano 'The Economic Times', Kamar também previu anteriormente a morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, em um acidente de helicóptero no mês passado.

Kumar afirmou que sua mais nova e preocupante previsão pode ser adiada, no entanto, não por muito tempo.

Quem era o Nostradamus original?

Nascido em Saint-Rémy-de-Provence em 14 ou 21 de dezembro de 1503, Michel de Nostredame, latinizado como Nostradamus, era um astrólogo francês, do século XVI, que se tornou conhecido por prever eventos como a ascensão de Hitler e a Segunda Guerra Mundial. Muitas de suas previsões, no entanto, são vistas como interpretações vagas e incorretas do livro 'Les Prophecies', de 1555.

Filho de James de Nostradamus, comerciante de grãos, e Reyniere de Saint-Rémy, Nostradamus foi criado em um ambiente onde o conhecimento de línguas clássicas, astrologia e ocultismo era valorizado, graças aos ensinamentos de seus avós.

Nostradamus demonstrou desde cedo uma notável capacidade intelectual e memória excepcional. Estudou em Avignon durante sua adolescência e mais tarde frequentou a Universidade de Montpellier, no sul da França, onde se formou em medicina. Sua carreira como médico começou promissora, mas foi interrompida pela devastadora Peste Bubônica no final de 1520, que o levou a interromper seus estudos para dedicar-se ao tratamento dos doentes. Tragicamente, sua esposa e seus dois filhos sucumbiram à doença, fato que gerou controvérsias e até um processo movido pela família da esposa.

Após esses eventos dolorosos, Nostradamus mudou-se para Salon-en-Provence, onde casou-se com uma viúva rica em 1547. Foi nesse período que começou a se dedicar às suas famosas profecias, compiladas na obra Les Propheties. Escrevendo principalmente em quadras rimadas, agrupadas em centúrias, suas previsões abordaram eventos históricos significativos, como a Revolução Francesa, guerras mundiais, e até mesmo a morte de figuras como a princesa Diana e o presidente John F. Kennedy.

Nostradamus, conhecido por suas visões que surgiam enquanto observava o fogo ou a água durante a noite, ganhou fama e atraiu a atenção da rainha Catherine de Médicis, admiradora de seu trabalho. Sua reputação como profeta só aumentou após prever a morte de Henrique II, marido da rainha.

Também foram atribuídas a ele as previsões acerca de diversos eventos mundiais como a bomba atômica, a 1ª Guerra Mundial, a Revolução Francesa, as mortes da princesa Diana e do presidente John F. Kennedy. Epilético e sofrendo de insuficiência cardíaca, o autor misterioso das centúrias morreu em 2 de julho de 1566, aos 62 anos, em Salon-de-Provence, sul da França. Ele, inclusive, previu o próprio falecimento.

Na noite anterior a sua morte, seu assistente lhe desejou boa noite, como de costume. Porém, desta vez Nostradamus se limitou a responder: "Você não me encontrará vivo ao amanhecer".

Hoje, o legado de Nostradamus continua a intrigar e fascinar pesquisadores e entusiastas ao redor do mundo. Suas profecias, escritas há séculos, ainda geram debates sobre seu significado e precisão, mantendo viva sua reputação como um dos mais enigmáticos visionários da história.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)