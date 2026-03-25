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Márcia Sensitiva ensina a se livrar de 'encostos' e equilibrar chakras: 'Vejo vultos desde criança'

A astróloga disse que sentir que está sendo observado e ter medo de dormir sozinho podem ser sinais de "encosto"

Victoria Rodrigues
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Márcia Sensitiva ficou conhecida nacionalmente devido a sua sinceridade e ao talento com a numerologia. (Foto: Reprodução/ Youtube)

A astróloga e numeróloga Márcia Sensitiva ensinou uma forma para se livrar de "encostos" e equilibrar os chakras em pessoas que estão sofrendo com uma carga pesada espiritual. Em entrevista ao quadro "Curta e Grossa" do programa "Que Energia é Essa?", que pertence ao canal UOL, a astróloga recebeu uma pergunta de uma espectadora chamada Laís, que disse ver vultos e sentir algo subindo pelo corpo desde a infância.

"Vejo vultos correndo pra lá e pra cá e, já por duas vezes, vi algo subir em mim até a altura do meu umbigo enquanto eu estava deitada. Como consigo me livrar disso? É encosto, Márcia?", perguntou Laís. Em seguida, Márcia respondeu: "Claro que é encosto. Para eliminar esse teu corpo aberto, ou você vai para um centro, ou você faz o curso de reiki, os números 1, 2 e 3, vulgo equilibrar os chakras, vulgo fechar o corpo".

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Confira outras dicas de Márcia Sensitiva para se livrar de encostos em casa:

  • Elimine pensamentos de tristeza

Como forma de ajudar as pessoas a se livrarem de encostos em casa, a astróloga Márcia Sensitiva diz que é importante não dar vez a pensamentos tristes que surgem à mente para acabar de vez com o dia. “Ah, porque hoje não vai dar, minha vida é uma desgraça… Língua no céu da boca, conta até 11 e elimina esse pensamento. Você fica melhor e o morto não é atraído por você”, explicou a numeróloga.

  • Cuidado com as cores de roupas

Outra dica essencial da astróloga é ter muito cuidado com as cores de roupa que você costuma vestir no cotidiano, porque existem algumas tonalidades que podem atrair ainda mais os vultos e encostos, como, por exemplo, o próprio vermelho e o marrom, não importa qual for a peça. “Não usar marrom e nem vermelho por um bom tempo, uns 30 dias. São cores que atraem os espíritos que não têm luz”, disse a sensitiva.

  • Mantenha ralos limpos e não guarde fotos antigas

E como última dica, se você estiver desconfiando que tem espíritos andando na sua casa, é essencial que você mantenha todos os ralos da casa limpos. Além disso, a astróloga alertou também para um hábito que a maioria das pessoas faz devido às questões emocionais, que é guardar álbuns de registros do passado com pessoas mortas. "Não tenha na tua casa foto de defunto, guarda a foto", pontuou Márcia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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