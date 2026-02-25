Capa Jornal Amazônia
Cultura

Márcia Sensitiva é internada e revela diagnóstico de doença autoimune

A taróloga relatou em uma gravação feita no próprio hospital o momento em que descobriu a condição

O Liberal

A astróloga Márcia Sensitiva informou nesta quarta-feira (25) que está internada em um hospital após sentir fortes dores no corpo no último sábado (21). A vidente revelou ter descoberto uma doença autoimune durante a internação, mas tranquilizou os fãs sobre sua recuperação.

Por meio de suas redes sociais, Márcia Sensitiva detalhou que procurou atendimento médico ao não conseguir suportar o desconforto das dores que surgiram. Ela buscou uma emergência hospitalar imediatamente.

Detalhes da internação

A taróloga relatou em uma gravação feita no próprio hospital o momento em que descobriu a condição. "Sábado eu tinha uma dor no corpo, mas uma dor que não dava para aguentar. Eu vim direto para o pronto-socorro, aí descobri que tenho uma doença autoimune", afirmou Márcia.

Apesar do susto inicial, ela garantiu aos seguidores que sua situação melhorou. "As dores foram passando, e hoje estou bem melhor", disse Márcia Sensitiva, buscando acalmar os fãs.

Recuperação e próximos passos

Mesmo internada, a astróloga não revelou qual é o diagnóstico, mas afirmou que manteve parte de suas atividades. Ela explicou que o motivo de ter "sumido" um pouco das redes sociais era justamente a internação.

"Magina que vou ficar parada! Só tenho que pegar mais leve. Beijinhos", concluiu a vidente em sua postagem, mostrando otimismo.

Márcia Sensitiva ainda afirmou que, embora continue no hospital, a previsão é de alta em breve. A recuperação completa deve seguir em casa.

.
