ETs vão invadir estádio e abduzir jogadores durante o jogo Brasil x Escócia, diz vidente

A influenciadora digital e vidente conhecida como "Vó Bahiana" voltou a viralizar nas mídias sociais após fazer uma previsão para o jogo de futebol entre Brasil e Escócia, desta quarta-feira (24), durante a Copa do Mundo. Em um vídeo publicado no Instagram, a vidente revelou que teve um sonho em que viu uma legião de alienígenas invadindo o estádio de Miami (EUA) e abduzindo os jogadores e algumas pessoas da arquibancada.

"Era num campo de futebol em Miami, aonde descia uma nave cheia de alienígenas, eram mais de cem alienígenas, e eles pegavam todos os jogadores e levavam para a nave, e pegavam mais de setecentas pessoas, no estágio onde estava acontecendo um jogo da Copa do Mundo, e levavam", contou a vidente Vó Bahiana enquanto estava vestida com uma camisa amarela da Seleção Brasileira.

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Vó Bahiana recebeu uma missão dos extraterrestres

Além de ter visto os atletas serem abduzidos pelos alienígenas, a influenciadora também ressaltou que recebeu uma missão para cumprir na Terra durante o pesadelo.

"Eles estavam me pegando, e eles falavam: 'Você tem que salvar a humanidade, é você que vai salvar a humanidade'. Mas descia outra nave, com mais alienígenas, que não era do bem. E eles pegavam muitos jogadores, muitas pessoas", explicou.

Enquanto relatava a previsão, a vidente citou o dia 26 de junho, mas depois corrigiu a data e disse que a suposta invasão aconteceria no mesmo dia do jogo do Brasil. "Dia 24 de junho não é para vocês irem nesse jogo, que vai ter em Miami. É dia 24 de junho, salva essa data, porque os alienígenas vão invadir esse estádio. Eu vou falar que eu tô muito ruim ainda, e que desespero, meu Deus", finalizou a vidente.

Nos comentários do vídeo, grande parte das pessoas não acreditou nas previsões de Vó Bahiana e alguns ainda brincaram com as alegações da influenciadora digital. "Ah, mas a hora que eles chegarem e virem os preços dos ingressos, eles voltam rapidinho pro planeta deles, tá tranquilo", ironizou um usuário. "Estarei lá pra poder ir embora com eles, porque aqui nessa terra não dá mais não", comentou outra pessoa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)