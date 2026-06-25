Terremoto causa correria e apreensão durante partida de beisebol na Venezuela Estadão Conteúdo 25.06.26 12h24 Os fortes terremotos que atingiram a Venezuela nesta quarta-feira, 24, provocaram cenas de apreensão em Caracas e afetaram diretamente a programação esportiva do país. Durante uma partida de beisebol disputada no Estádio Universitário, os tremores foram sentidos pelos presentes e levaram à interrupção imediata do jogo. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que jogadores, integrantes das equipes e torcedores percebem a movimentação do solo. Em busca de um local considerado mais seguro, muitas pessoas deixaram as arquibancadas e se dirigiram para áreas abertas do gramado, enquanto o estádio era evacuado. Os efeitos dos abalos também atingiram outras instalações esportivas da capital. O Estádio Brígido Iriarte, que receberia uma partida entre Deportivo Miranda e Marítimo La Guaira pela Copa da Venezuela, teve a programação alterada. Por questões de segurança, a organização optou pelo adiamento do confronto. Segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), os sismos registrados alcançaram magnitudes de 7,2 e 7,5, sendo considerados entre os mais fortes já registrados no território venezuelano em mais de cem anos. O epicentro do maior tremor foi localizado na região de El Guayabo, a cerca de 170 quilômetros da capital. As autoridades venezuelanas seguem trabalhando no atendimento às vítimas e na avaliação dos danos causados. De acordo com balanço divulgado pelo governo, os terremotos deixaram mais de 150 mortos e aproximadamente mil feridos em diferentes áreas do país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave beisebol terremoto Venezuela COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 26.06.26 12h11 MMA Sport Club Cris Cyborg anuncia despedida do MMA e coloca legado em jogo na PFL contra Ketlen Vieira 26.06.26 11h34 Futebol Papão tem tabu para defender amanhã 26.06.26 11h24 futebol Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo: 'Não me sinto seguro' Apresentador informou que os exames não apontaram nenhum problema grave, mas optou por se afastar para cuidar da saúde 26.06.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. 26.06.26 9h56 futebol Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo: 'Não me sinto seguro' Apresentador informou que os exames não apontaram nenhum problema grave, mas optou por se afastar para cuidar da saúde 26.06.26 10h52 mais esportes Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) 26.06.26 10h28 Futebol Médico do Remo acompanha recuperação de Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu Daniel Pam Pam segue em tratamento após atropelamento e recebeu atendimento do ortopedista Jean Klay, que destacou que a rivalidade fica em segundo plano 25.06.26 19h55