Papão mais ataque, Santinha mais defesa

O Paysandu tem uma das maiores artilharias da Série C com 18 gols, o dobro do que o Santa Cruz fez nas 11 rodadas. Mas enquanto o Papão tomou 13 gols, o Santinha tomou apenas oito. Então, qual das virtudes vai prevalecer nesse confronto, sábado, na Curuzu?

A tendência do jogo é para o Papão em jogo mais ofensivo, empurrado pela torcida, e o Santa Cruz em jogo reativo, investindo em contra-ataques. A certeza é que serão dois times valentes por motivos diferentes. O Paysandu já faz contas para classificação antecipada, buscando mais 10 pontos em 24 que ainda vai disputar nesta fase. O Santa Cruz está mobilizado para entrar no G8, pressionado a obter classificação a qualquer custo. A Curuzu vai ferver!

Nova versão do “Seu Boneco” no Baenão?

Agnaldo, o “Seu Boneco”, um dos maiores ídolos azulinos, comentou com o colunista que torcedores o abordam comparando Zé Welisson a ele no tipo físico e na bravura em campo, espírito bem nordestino, de “cabra da peste”. Até que ponto faz sentido?

Realmente, há semelhança. Menos quando o assunto é jogo aéreo. O sergipano Agnaldo tinha impulsão absurda e era ótimo cabeceador. O cearense Zé Welisson é muito forte sim, mas com bola no chão. Agnaldo é história, carisma e saudade. Zé Welisson, que no Remo voltou a jogar o seu melhor futebol, é candidato a glórias e a xodó da torcida, com muito a fazer para ter algum percentual do cartaz do “Seu Boneco”.

BAIXINHAS

• Gabriel Taliari cumpre etapas no seu retorno aos treinos no Remo, mas estará na concorrência por vaga no recomeço da Série A. Em princípio, Alef Manga deve continuar no centro do ataque, já ciente de que a titularidade vai ficar mais difícil.

• O paraguaio Galeano está chegando para a direita do ataque remista, vindo do Mirassol. Com força, velocidade e fidelidade tática na marcação, o atleta foi muito importante para Léo Condé no Ceará, mas suas características não casaram com o modelo de jogo do Mirassol. Deve encaixar bem no jogo reativo do Leão Azul.

• Ronald, atacante pela direita, 29 anos, é o jogador do Santa Cruz que merece maior atenção dos bicolores. Com força e alguma habilidade, é a principal peça ofensiva do tricolor pernambucano. O meia Régis, ex-Remo, não está mais no Santinha.

• Gabriel Mesquita x Jean Drosny. No início do ano, foi criada expectativa por essa disputa entre os goleiros do Paysandu pela titularidade. Drosny até começou como titular, mas ao se lesionar deu chance para o concorrente se firmar. Gabriel Mesquita tem 28 jogos e Jean Drosny apenas sete na temporada.

• Peça chave do Remo no acesso da Série C para a Série B, Jaderson ganhou contrato de três anos. Está vinculado até o final de 2027. Embora seja reserva, segue muito útil, tanto que esteve em 18 jogos na temporada, 10 deles na Série A. Jaderson um jogador sempre muito comprometido com as causas do clube.

• Polícia Militar do Pará desafiada a evitar confrontos de "torcidas organizadas", sábado, nas ruas de Belém. A preocupação é por parceria de "torcida" do Santa Cruz com "torcida" do Remo para duelo com "torcida" do Papão. Dentro do estádio todos estarão identificados pela biometria facial.

• Faltam 28 dias para o jogo Corinthians x Remo na retomada pós-Copa do Campeonato Brasileiro. Quatro semanas de ansiedade para a torcida azulina, não só para rever o time em ação na elite, mas também para conhecer os tão esperados reforços.