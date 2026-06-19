Papão na política da produtividade

Três títulos e duas classificações na Copa do Brasil renderam ótimas premiações para os profissionais do Paysandu, considerando-se o nível salarial. Faturaram também em alguns outros resultados pontuais. Assim, o Papão promove um "ganha ganha" com a sua política da produtividade.

Ganha o clube, ganham os profissionais, ganha a torcida. Está valendo a pena para todos. O Paysandu não revela valores, mas há pelo menos uma referência. Na Copa do Brasil o elenco e comissão técnica dividiram 20% do que o clube faturou em cota. É com a mesma política da produtividade que o Papão espera ser feliz na disputa pelo acesso à Série B.

No que o Leão mais precisa melhorar?

Todos os times da Série A tratam de melhorar em tudo nesta intertemporada. E todos tem suas prioridades. No caso do Remo, os números respondem. O time azulino divide com Vasco e Santos a posição de terceiro mais vazado do campeonato (29 gols), acima somente da Chapecoense (33) e Botafogo (31).

A média do Remo é de 1,6 gol tomado por jogo. Muito alta para um time que só fez 21 e tem o quarto pior ataque. Mesmo na bela reação que teve nas cinco últimas rodadas, com 66,6% de aproveitamento, o Remo ficou abaixo do ideal. Tomou seis gols, média de 1,2. Mas melhorou a artilharia, com oito gols, média de 1,6.

Dar maior solidez ao sistema defensivo precisa ser o compromisso central de Léo Condé, para que o Leão tenha êxito na luta pela permanência na elite brasileira.

BAIXINHAS

* Condutas incovenientes renderam ao zagueiro Castro um enquadrado disciplinar de conhecimento público. Aparentemente, Castro tomou jeito. Pelo menos, em campo ele segue dando conta do recado. É titular absoluta, mas com grande rotatividade na outra posição do meio de zaga, entre Bruno Bispo, Iarley, Lucão e Quintana, que mais uma vez é desfalque.

* Maranhão sem o goleiro Jean, que está suspenso. Vitor será o substituto. Maurício e Ball, os dois laterais direitos, passaram os últimos dias sob cuidados médicos e até ontem eram dúvidas. Mas o volante Rosivan, que cumpriu suspensão, está de volta ao time.

* É provável que Nikão seja o primeiro anunciado pelo Remo. O atleta vai completar 34 anos no final de julho. No Athletico Paranaense, no Cruzeiro e no São Paulo ele se destacou como atacante canhoto pela direita. No Guangdong GZ, na China, virou meia central e se adaptou bem, inclusive como artilheiro. Na temporada, 11 jogos e 5 gols.

* Salários em atraso, um transferban valendo e outro engatilhado na Fifa. Esse é o Corinthians, próximo adversário do Remo na Série A. O risco de nova punição na FIFA é pra débito de R$ 38 milhões da contratação do meia Garro junto ao Talleres, da Argentina. Garro não jogará contra o Remo por estar com três cartões amarelos.

* Kleiton Pego no Paysandu. Em 29 jogos, 11 gols e seis assistências. Números muito bons para um jogador que sempre teve a sua capacidade questionada, mas é muito focado nas suas obrigações profissionais. Kleiton Pego veio do Operário/PR, onde também fez 29 jogos, mas com apenas dois gols e duas assistências.

* Águia contra o Parnahyba/PI e Tuna contra o Iguatu/CE. Apenas o primeiro dos quatro "mata matas" que vão definir os quatro clubes do acesso à Série C. O campeonato da Série D está com 64 clubes, que a cada "mata mata" vão diminuir para 32, 16, 8 e 4.

* Castanhal vai torcer como nunca pelo Leão Azul na Série A. É que se o Remo seguir na elite em 2027 será aberta outra vaga para o futebol paraense na Copa do Brasil, e o Japiim será o beneficiado. O Cametá já ganhou vaga aberta pelo título do Paysandu na Copa Norte, e o Capitão Poço entrou como campeão da Copa Grão Pará.