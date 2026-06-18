Papão e o seu “chama” para artilheiros

Já nos anos 40/50, Hélio despontou com 237 gols. Foi superado por Bené, o maior artilheiro da história do Paysandu com 249 gols nos anos 70. Com eles o Papão mostrava o seu “chama” para goleadores. Ainda nos anos 70, Marciano foi o homem-gol da Curuzu, na época rivalizando com o azulino Alcino.

Quarentinha, Chico Espina, Darío, Cabinho, Luizinho das Arábias, Edil, Rafael Oliveira, Vandick, Zé Augusto, Robgol, Lima, Pikachu, Bergson, Cassiano, Nicolas. Sucessivos artilheiros no Papão, que este ano tem dois. Italo é o principal em números absolutos (13 gols em 28 jogos) e Juninho lidera na média (0,5) com 9 gols em 17 jogos. Fadado a colecionar artilheiros, este ano o Papão achou dois para a posição mais difícil de encontrar soluções no mercado. Tem ou não tem um "chama"?

Marlon, o homem da liderança no Leão

Além de valente, seguro, bom zagueiro, Marlon é também o principal líder do elenco do Remo. A braçadeira de capitão é dele e ninguém questiona. Já era o homem de confiança de Léo Condé no Ceará, ano passado, e o destino quis que eles se reencontrassem no Leão Azul.

Nos primeiros jogos, Marlon foi alvo da ira da torcida por atuações lamentáveis. À medida que foi recuperando a forma física, foi crescendo de rendimento. Agora forma com o camaronês Tchamba uma respeitável dupla de zaga. Marlon é o guerreiro que a torcida vê em campo e o aglutinador que a torcida não vê nos bastidores.

BAIXINHAS

* A tragédia de Juiz de Fora (MG), provocada por temporais no início do ano, com 66 mortos e milhares de desabrigados, teve impacto no Remo. É a cidade de Léo Condé, que, para não se distanciar de familiares atingidos, disse "não" ao Remo na primeira investida.

* Pelo que já produziu, Léo Condé teria dado melhor começo de temporada ao Leão Azul. O técnico remista se especializou em fazer mais com menos trabalhando na Série A no Vitória e no Ceará. Ano passado, apesar da queda do Ceará, saiu bem avaliado e está aplicando os aprendizados no Leão Azul.

* Nesta intertemporada, Léo Condé tem a missão de aprimorar o time em diversos aspectos, especialmente nos lances de bola parada, tanto em ações de defesa como de ataque. Condé sempre lamentou a falta de tempo para treinos específicos. Vejamos que avanços o time terá no pós Copa da Série A e da Copa do Brasil.

* Exercer ou não o direito de compra do artilheiro Ítalo junto ao Volta Redonda, ao final do empréstimo? Essa é uma questão no Paysandu por conta do rendimento do atleta, que vai produzindo bons números e recomendando a compra: R$ 1 milhão. Por estar em Recuperação Judicial, o Paysandu evita o assunto.

* Na sua fartura de artilheiros, o Paysandu teve Bira e o entregou ao Remo. Bira era reserva de Nilson Diabo no Papão e não pensou duas vezes na oportunidade de atravessar da Curuzu para o Baenão. Bira tornou-se um dos maiores artilheiros da história do Remo, um personagem do futebol brasileiro nas décadas 70/80.

* Zagueiro Yeferson Quintana e o volante Caio Melo desfalcam o Paysandu novamente. Os dois seguem sob cuidados médicos. Iarley e Bruno Bispo disputam vaga na zaga e Enrico é a mais provável opção para o meio de campo. Pedro Henrique reassume a posição no time.

* Maranhão, adversário do Paysandu no sábado, não fez e não tomou gol nos últimos três jogos. Ao tempo sem marcar somam-se mais 30 minutos do jogo anterior: derrota por 2 x 1 para o Confiança. Já o Paysandu é o mais vazado do G8 (13 gols), mas está entre os melhores em artilharia. O jogo de sábado, em São Luís, vai começar às 21 horas.