Paysandu e Santa Cruz, que se enfrentam em Belém no próximo sábado, venderam até agora mais de 40% de todos os ingressos em 11 rodadas (110 jogos) do campeonato. O clube pernambucano lidera o ranking de público com 48 mil pagantes, seguido pelo Papão com 42 mil.

O confronto dos mais queridos da Série C indica recorde de audiência nas transmissões de streaming e um jogo disputado a cada gota de suor. Afinal, tanto pode encaminhar a classificação do time bicolor como pode redimir o Santinha da derrota em casa para o Ypiranga (1 x 0) e abrir as portas do G8, que é o objetivo imediato. Jogo grandioso, portanto.

Corda esticada

Em geral, as transações de mercado para contratações estão com a corda esticada e uma margem a mais. Clubes buscam os melhores ao seu alcance, e os melhores buscam melhores propostas e projetos. A margem a mais nos prazos é por conta da janela de transferências, que só será aberta dia 20 de julho para fechamento só no início de setembro.

O Remo, por exemplo, iniciou a intertemporada sem anunciar ninguém. Nem todas as decisões dependem do clube. E não se fecham bons negócios sem paciência. As negociações na prateleira da Série A são as mais complexas. Em meio à ansiedade dos torcedores, a corda vai ser ainda mais esticada entre o Remo e os seus pretendidos.

BAIXINHAS

• Os noticiários do mercado da Série A tratam mais da possibilidade de saídas do que de chegadas. Casos de Memphis Depay (Corinthians) Danilo Santos (Botafogo), Gustavo Scarpa (Atlético MG), Gabriel Brazão (Santos), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Cebolinha (Flamengo) Ganso (Fluminense), Flaco Lopez (Palmeiras), Arboleda (São Paulo).

* Exceções na Série A como contratações anteriores à janela são Hulk e Thiago Silva, pelo Fluminense. Hulk por causa do "divórcio" dele com o Atlético Mineiro. A maioria das contratações na Série A vai ser de atletas que estão voltando do exterior, como deve ser o caso de Nikão para o Leão Azul.

• Tassano, Maiky, Cufré, Freitas, Catarozzi, Rafael Monti, João Pedro e Carlinhos são os jogadores do Remo que vão trabalhar à distância. Como não conseguiu enxugar o elenco com rescisões, o clube achou a alternativa do treino em "home office", até que esses atletas sejam encaixados em outros clubes.

• Esses oito jogadores ficam à margem do elenco, mas integrados à folha salarial. O que eles custam ao Remo corresponde à folha de alguns clubes da Série B e às principais folhas da Série C. Panagiotis, Klaus, Nico Ferreira, Diego Hernandez e Patrick de Paula deixaram do Leão.

• Thiago Coelho, goleiro do Paysandu em 2022 e 2023, é titular do Santa Cruz e estará em campo na Curuzu. O lateral Thiago Enes e o atacante Robinho são outros dois ex-bicolores no Santinha, que tem ainda dois ex-azulinos: o lateral Alex Ruan e o meia Régis.

• Léo Condé explica as três etapas da intertemporada do Remo. Nas duas primeiras semanas, ênfase em treinos físicos para recondicionar os atletas. Na terceira, treinos táticos. Na quarta, ajustes específicos para o jogo contra o Corinthians. Estão previstos três amistosos.

• É muito bom ter a volta do Izabelense ao Parazão, como também a chegada do Urumajó, de Augusto Corrêa, 78° clube a disputar o campeonato estadual. Os dois vão se juntar a Paysandu, Remo, Tuna, Santa Rosa, Castanhal, Cametá, Águia, Capitão Poço, São Raimundo e Amazônia no próximo Parazão.