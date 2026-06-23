Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Confronto dos mais queridos da Série C

Carlos Ferreira
fonte

Torcida bicolor fazendo uma grande festa na entrada do Estádio Centenário antes da partida contra o Caxias, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C (Foto: Reprodução/Instagram @paysandu)

Paysandu e Santa Cruz, que se enfrentam em Belém no próximo sábado, venderam até agora mais de 40% de todos os ingressos em 11 rodadas (110 jogos) do campeonato. O clube pernambucano lidera o ranking de público com 48 mil pagantes, seguido pelo Papão com 42 mil.

O confronto dos mais queridos da Série C indica recorde de audiência nas transmissões de streaming e um jogo disputado a cada gota de suor. Afinal, tanto pode encaminhar a classificação do time bicolor como pode redimir o Santinha da derrota em casa para o Ypiranga (1 x 0) e abrir as portas do G8, que é o objetivo imediato. Jogo grandioso, portanto.

Corda esticada

Em geral, as transações de mercado para contratações estão com a corda esticada e uma margem a mais. Clubes buscam os melhores ao seu alcance, e os melhores buscam melhores propostas e projetos. A margem a mais nos prazos é por conta da janela de transferências, que só será aberta dia 20 de julho para fechamento só no início de setembro. 

O Remo, por exemplo, iniciou a intertemporada sem anunciar ninguém. Nem todas as decisões dependem do clube. E não se fecham bons negócios sem paciência. As negociações na prateleira da Série A são as mais complexas. Em meio à ansiedade dos torcedores, a corda vai ser ainda mais esticada entre o Remo e os seus pretendidos. 

BAIXINHAS 

• Os noticiários do mercado da Série A tratam mais da possibilidade de saídas do que de chegadas. Casos de Memphis Depay (Corinthians) Danilo Santos (Botafogo), Gustavo Scarpa (Atlético MG), Gabriel Brazão (Santos), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Cebolinha (Flamengo) Ganso (Fluminense), Flaco Lopez (Palmeiras), Arboleda (São Paulo).

* Exceções na Série A como contratações anteriores à janela são Hulk e Thiago Silva, pelo Fluminense. Hulk por causa do "divórcio" dele com o Atlético Mineiro. A maioria das contratações na Série A vai ser de atletas que estão voltando do exterior, como deve ser o caso de Nikão para o Leão Azul. 

• Tassano, Maiky, Cufré, Freitas, Catarozzi, Rafael Monti, João Pedro e Carlinhos são os jogadores do Remo que vão trabalhar à distância. Como não conseguiu enxugar o elenco com rescisões, o clube achou a alternativa do treino em "home office", até que esses atletas sejam encaixados em outros clubes.

• Esses oito jogadores ficam à margem do elenco, mas integrados à folha salarial. O que eles custam ao Remo corresponde à folha de alguns clubes da Série B e às principais folhas da Série C. Panagiotis, Klaus, Nico Ferreira, Diego Hernandez e Patrick de Paula deixaram do Leão. 

• Thiago Coelho, goleiro do Paysandu em 2022 e 2023, é titular do Santa Cruz e estará em campo na Curuzu. O lateral Thiago Enes e o atacante Robinho são outros dois ex-bicolores no Santinha, que tem ainda dois ex-azulinos: o lateral Alex Ruan e o meia Régis.

• Léo Condé explica as três etapas da intertemporada do Remo. Nas duas primeiras semanas, ênfase em treinos físicos para recondicionar os atletas. Na terceira, treinos táticos. Na quarta, ajustes específicos para o jogo contra o Corinthians. Estão previstos três amistosos.

• É muito bom ter a volta do Izabelense ao Parazão, como também a chegada do Urumajó, de Augusto Corrêa, 78° clube a disputar o campeonato estadual. Os dois vão se juntar a Paysandu, Remo, Tuna, Santa Rosa, Castanhal, Cametá, Águia, Capitão Poço, São Raimundo e Amazônia no próximo Parazão. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

paysandu

colunas

carlos ferreira

Carlos Ferreira
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA

Carlos Ferreira

Confronto dos mais queridos da Série C

23.06.26 10h58

Futebol

Papão na política da produtividade

19.06.26 14h58

Futebol

Papão e o seu “chama” para artilheiros

18.06.26 10h40

Futebol

Leão Azul e as contratações providenciais

17.06.26 10h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda