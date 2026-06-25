Rússia volta a participar de torneio da Fifa mais de 4 anos após sanção por invadir a Ucrânia Desde 2022, seleções e clubes da Rússia estão proibidos de disputar torneios internacionais Estadão Conteúdo 25.06.26 11h47 Seleção está prestes a ser banida da Copa do Mundo (Ale Cabral / AGIF / AE) Após um intervalo de quatro anos, a Rússia vai voltar a participar de torneios organizados pela Fifa. Isso porque a entidade autorizou pela primeira vez a participação do País em uma competição juvenil desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira e envolve uma nova edição do Campeonato Mundial Sub-15, torneio que será disputado no Azerbaijão entre os dias 22 e 31 de outubro. O evento estará aberto a todas as federações filiadas à entidade. Desde 2022, seleções e clubes da Rússia estão proibidos de disputar torneios internacionais por uma decisão conjunta da Fifa e da Uefa, adotada em resposta ao conflito na Ucrânia. Apesar disso, a Federação Russa de Futebol nunca chegou a ser formalmente suspensa das duas organizações. A decisão foi celebrada pelo ministro dos Esportes da Rússia, Mikhail Degtyarev, que classificou a medida como um passo importante para o retorno das equipes russas ao cenário esportivo internacional. Em publicação nas redes sociais, ele manifestou a expectativa de que a participação no torneio juvenil represente o início de uma reintegração completa das seleções e clubes do país às competições globais. Uma possível reaproximação já tinha sido sinalizada recentemente entre as duas partes. Gianni Infantino, mandatário da Fifa já havia manifestado a sua inclinação pelo retorno da Rússia aos torneio de futebol, ao menos nas categorias de base. "Temos de fazer isso, pelo menos no nível de formação. Essa proibição não alcançou nada", afirmou o dirigente. Em seu discurso, ele afirmou que as punições a país russo geraram apenas "mais frustração e ódio". A possível volta da Rússia ocorre em meio ao processo gradual de flexibilização das restrições impostas a atletas russos e bielorrussos. Em maio, o Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou o fim das sanções aos atletas da Bielorrússia, permitindo que voltem a competir sob bandeira e hino nacionais. Para os russos, porém, a entidade manteve a orientação de restrições, embora desde 2023 eles possam disputar competições individuais sob bandeira neutra e mediante condições específicas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa Rússia torneio participação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 26.06.26 12h11 MMA Sport Club Cris Cyborg anuncia despedida do MMA e coloca legado em jogo na PFL contra Ketlen Vieira 26.06.26 11h34 Futebol Papão tem tabu para defender amanhã 26.06.26 11h24 futebol Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo: 'Não me sinto seguro' Apresentador informou que os exames não apontaram nenhum problema grave, mas optou por se afastar para cuidar da saúde 26.06.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. 26.06.26 9h56 futebol Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo: 'Não me sinto seguro' Apresentador informou que os exames não apontaram nenhum problema grave, mas optou por se afastar para cuidar da saúde 26.06.26 10h52 mais esportes Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) 26.06.26 10h28 Futebol Médico do Remo acompanha recuperação de Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu Daniel Pam Pam segue em tratamento após atropelamento e recebeu atendimento do ortopedista Jean Klay, que destacou que a rivalidade fica em segundo plano 25.06.26 19h55