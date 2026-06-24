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Moradores relatam sentirem tremores de terra em bairros de Belém

As ocorrências teriam sido registradas nos bairros da Pedreira, Cremação e Doca

Ana Laura Carvalho

Moradores de diferentes bairros de Belém relataram ter sentido supostos tremores de terra na tarde desta quarta-feira (24). As ocorrências teriam sido registradas nos bairros da Pedreira, Cremação e Doca.

Na Pedreira, moradores de um edifício localizado na travessa Curuzu, entre as avenidas Marquês de Herval e Pedro Miranda, afirmaram ter percebido um forte abalo na estrutura do prédio.

O professor Eduardo Castro, de 46 anos, contou que estava em casa com a família assistindo ao jogo quando sentiu a vibração. Segundo ele, todos que estavam no apartamento perceberam o tremor.

"O prédio tremeu de verdade. Eu estava no sofá e, na hora, pensei que estivesse passando mal. Parecia uma vertigem, porque a gente não está acostumado com uma situação dessas. Todos sentiram", relatou.

Além desse caso, a reportagem também recebeu relatos de moradores dos bairros da Cremação e da Doca, que afirmam ter sentido vibrações semelhantes.

Em nota, a Defesa Civil informou que foram registrados eventos sísmicos em países da América do Sul, incluindo um terremoto de magnitude 7,1 na Venezuela e outro de magnitude 4,6 no Peru. De acordo com o órgão, em razão da propagação das ondas sísmicas, houve relatos de tremores percebidos em alguns pontos de Belém.

A Defesa Civil orienta que a população mantenha a calma. O órgão informou ainda que está em contato permanente com o Laboratório de Sismologia da Defesa Civil Nacional e com os demais órgãos de monitoramento, acompanhando em tempo real a evolução do evento e avaliando qualquer possível impacto para a região. Novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais assim que houver atualização.

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