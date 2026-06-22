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Ministra dos Direitos Humanos e Cidadania e Janja estarão em Belém na próxima quarta-feira (24)

Elas estarão na capital para o lançamento da Campanha Nacional de Prevenção ao Escalpelamento

O Liberal

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, e a primeira-dama, Janja da Silva, estarão em Belém na próxima quarta-feira (24/6) para o lançamento da Campanha Nacional de Prevenção ao Escalpelamento. O evento ocorrerá das 16h às 17h, no Auditório José Vicente Miranda Filho, do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará (UFPA).

O evento contará também com a presença da presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), Deila Martins; do reitor da UFPA, Gilmar Pereira; além de representantes dos Conselhos Tutelares, da Marinha do Brasil, das prefeituras do Marajó, da sociedade civil, do Comitê de Participação de Adolescentes (CPA), do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Pará (CEDCA-PA).

A campanha visa dar visibilidade ao enfrentamento do escalpelamento, acidente provocado pelo contato dos cabelos com o eixo descoberto do motor das embarcações, e contribuir para soluções estruturadas voltadas à prevenção desse tipo de ocorrência, que historicamente afeta populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas e demais comunidades das águas da região amazônica.

Entre os principais objetivos da ação estão ampliar a conscientização pública sobre os riscos do eixo exposto das embarcações, sensibilizar usuários e operadores do transporte fluvial sobre práticas seguras de navegação e fortalecer a adesão à instalação gratuita da proteção do eixo, realizada pela Marinha do Brasil.

Segundo dados apresentados pela campanha, mulheres, meninas e crianças estão entre as principais vítimas desse tipo de acidente. A iniciativa também busca mobilizar educadores, lideranças comunitárias, proprietários de embarcações e formadores de opinião para disseminar informações de prevenção.

Além do lançamento da campanha, a ministra Janine Mello participa, na mesma data, da solenidade de entrega de 12 embarcações destinadas aos Conselhos Tutelares do Arquipélago do Marajó, também realizada na UFPA, das 14h30 às 16h. 

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