Macacos são flagrados em fios de energia na região da Nova Rua da Marinha, em Belém

Um grupo de macacos foi flagrado circulando sobre fios de energia no cruzamento da Avenida Augusto Montenegro com a Nova Rua da Marinha, em Belém. O registro foi feito neste sábado (20) por moradores e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

A ocorrência foi registrada em uma região próxima ao Parque Ecológico Municipal Gunnar Vingren, área com vegetação preservada que favorece a circulação de animais silvestres. Segundo especialistas, a proximidade entre áreas verdes e zonas urbanas contribui para esse tipo de aparição.

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A presença de macacos em fios elétricos é considerada de alto risco, já que os animais podem confundir a fiação com galhos de árvores, aumentando a chance de choques elétricos e acidentes.

A Nova Rua da Marinha tem cerca de 3,4 km de extensão e conecta a Avenida Augusto Montenegro à Avenida Centenário, na Marambaia. A via foi recentemente entregue e integra um dos principais eixos de mobilidade urbana da capital paraense.

A reportagem entrou em contato com órgãos responsáveis e aguarda manifestação sobre possíveis medidas de segurança e proteção aos animais na área.