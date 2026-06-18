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Após dois meses vivendo no aeroporto de Belém, mulher consegue passagem e deve seguir para o Panamá

Depois de cerca de dois meses vivendo no Aeroporto Internacional de Belém, a mulher identificada como Fátima Size está próxima de encerrar o período de dificuldades enfrentado na capital paraense

O Liberal
fonte

Estrangeira que viveu no aeroporto de Belém por 2 meses (O Liberal)

Na tarde desta quinta-feira (18), com apoio do Ministério Público do Estado do Pará, foi realizada a compra da passagem aérea que permitirá o embarque da estrangeira com destino ao Panamá.

Segundo relato da própria mulher, ela saiu de Serra Leoa com destino final ao Panamá. Durante o trajeto, passou por São Paulo e fez uma conexão em Belém. Ainda de acordo com a mulher, seu passaporte teria sido furtado durante a viagem e não foi devolvido, situação que a impediu de seguir viagem e a levou a permanecer no aeroporto por cerca de dois meses.

Durante o período em que ficou na capital paraense, Fátima recebeu auxílio da Prefeitura de Belém. Ela relata que recebeu um cartão que lhe garantia acesso gratuito ao transporte público, o que permitia que se deslocasse até um restaurante popular, onde tomava café da manhã e almoçava. Segundo a estrangeira, ela também utilizava o espaço para lavar roupas e manter a rotina de higiene pessoal enquanto aguardava uma solução para sua situação.

Apesar das alternativas oferecidas pelos órgãos de assistência social, Fátima optou por permanecer no aeroporto e não aceitou ser encaminhada para abrigos da rede de acolhimento.

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Como parte das providências para viabilizar a viagem, um novo passaporte foi emitido pela Polícia Federal. Até a data do embarque, a mulher ainda deverá providenciar o visto e cumprir as exigências sanitárias para a viagem internacional, incluindo a aplicação das vacinas necessárias.

A Polícia Federal também apura as circunstâncias do desaparecimento do documento original e investiga quem teria furtado o passaporte da estrangeira.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Pará, há indícios de uma possível omissão por parte do Aeroporto Internacional de Belém, que não teria comunicado o ocorrido aos órgãos competentes quando a situação foi identificada. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades.

A previsão é que Fátima embarque no próximo dia 22 de junho. O itinerário inclui uma escala no Rio de Janeiro. Em seguida, ela seguirá para Bogotá, na Colômbia, e, posteriormente, para o Panamá, onde pretende recomeçar a vida.

O caso ganhou repercussão nas últimas semanas após a situação da mulher ser divulgada e mobilizar esforços de órgãos públicos e pessoas que passaram pelo terminal aeroportuário e acompanharam sua história. Com a passagem garantida, a documentação regularizada e os últimos trâmites em andamento, a expectativa é que Fátima finalmente consiga concluir a viagem interrompida há cerca de dois meses.

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