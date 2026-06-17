Inscrições para Colônia de Férias no Parque da Cidade iniciam na próxima segunda-feira (22)

As inscrições para a 2ª Colônia de Férias Pública iniciam na próxima segunda-feira, dia 22 de junho. A programação, realizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), ocorre entre os dias 1° e 30 de julho, no Parque da Cidade, em Belém. As atividades esportivas, recreativas, culturais e educativas são destinadas a crianças a partir de 6 anos, adolescentes, adultos e idosos.

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As ações da Colônia de Férias acontecem de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 15h às 19h. Durante os finais de semana de julho, há previsão de atividades especiais e demonstrações esportivas. Cerca de 1.800 pessoas são esperadas diariamente no evento.

O público tem até a quinta-feira (25) para realizar a inscrição, que fica disponível no auditório da Seel, localizado na rodovia Augusto Montenegro, Km 3, s/n, bairro Mangueirão. Os interessados devem levar documento de identidade e comprovante de residência. Em caso de menores de idade, é necessária a documentação e acompanhamento de um responsável legal. As inscrições são gratuitas.

A 2ª Colônia de Férias Pública conta com diferentes atividades, como oficinas e torneios de futebol, vôlei, basquete, handebol, tênis, beach tennis, frescobol, circuito funcional, tênis de mesa, ginástica, dança, caminhadas orientadas e jogos cooperativos. Além disso, o público também participa de ações recreativas na Esplanada das Fontes, playground e academia ao ar livre. No total, 28 profissionais — entre eles educadores físicos, coordenadores e monitores — devem conduzir a programação.

A expectativa é que serviços complementares sejam oferecidos à população, por exemplo: orientação nutricional, vacinação, atividades culturais, ações educativas, atendimento jurídico, segurança cidadã e suporte em saúde.

Serviço

Inscrições para 2ª Colônia de Férias Pública no Parque da Cidade

Data: de 22 a 25 de junho (segunda a quinta-feira)

Local: Auditório da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer — Seel (Rodovia Augusto Montenegro, Km 3, s/n - Mangueirão)

Público-alvo: crianças a partir de 6 anos, adolescentes, adultos e idosos

O que levar para a inscrição: documento de identidade e comprovante de residência (menores de idade devem ser acompanhados por responsável legal com documento de identificação)