Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Plataforma eCult+ ganha sede no Parque da Cidade, em Belém

A plataforma digital centraliza informações sobre espaços culturais do Pará

O Liberal
fonte

O novo espaço, situado na avenida Júlio César, foi ocupado em parceria estratégica com a Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult) (Divulgação)

O projeto eCult+ Espaços Culturais, mais Governança, inaugurou uma sede física no Vale Bioamazônico, polo de economia criativa localizado no Parque da Cidade, em Belém. O novo espaço, situado na avenida Júlio César, foi ocupado em parceria estratégica com a Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult) e será o ponto de partida para o programa de expansão da plataforma digital que centraliza informações sobre espaços culturais do Pará.

Daniel Araujo, assessor da Secult que acompanha a parceria, afirmou que a sede está de portas abertas para acolher gestores e representantes de todo o Pará que desejem integrar seus equipamentos culturais à rede eCult+. Ele informou que a plataforma oferece um cadastro completo da cadeia produtiva cultural, dando visibilidade a profissionais e artistas. “Além disso, ela disponibiliza informações detalhadas sobre espaços culturais e uma agenda centralizada, facilitando conexões e oportunidades de trabalho”, disse Araujo. O site pode ser acessado em www.ecultespacos.com.br.

Três pilares fundamentais impulsionam o eCult+

Segundo Daniel Araujo, a plataforma eCult+ se baseia em três pilares essenciais para seu funcionamento e impacto:

  • Governança: Através de uma ferramenta de busca ativa, permite a consulta de dados técnicos detalhados dos equipamentos cadastrados, garantindo que o espaço atenda perfeitamente às necessidades do usuário.
  • Agenda Cultural: Conecta o público a eventos em Belém e, a partir deste novo ciclo, também nos municípios parceiros que aderirem à plataforma.
  • Cadastro de Profissionais: Mapeia e valoriza talentos da economia criativa, facilitando a conexão com os agentes que fazem a cultura acontecer.

Daniel Araujo assinalou que “é assim que a eCult+ se consolida, com tecnologia de ponta e agora com uma casa física no Parque da Cidade. O projeto está pronto para fortalecer a gestão cultural em todo o Pará”.

Acesso gratuito e facilidade no cadastro

A eCult+ é uma ferramenta digital totalmente gratuita para os usuários, ressaltou Daniel Araujo. “Nosso foco é democratizar o acesso à cultura e aos espaços públicos, garantindo que gestores, produtores e artistas possam utilizar a plataforma sem barreiras financeiras”, explicou.

O cadastramento é simples: “Basta acessar o site, clicar na opção de cadastro e preencher dados básicos como nome, e-mail e telefone, passando a integrar imediatamente nossa rede de profissionais e espaços culturais”, informou Daniel Araujo.

Com a eCult+, produtores, artistas e gestores culturais podem consultar e comparar diferentes espaços. Utilizando filtros detalhados como localização, capacidade de público e infraestrutura oferecida, o processo de seleção é agilizado.

Gerenciamento e entidades de apoio ao projeto

O projeto é gerenciado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), com articulação da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Recebeu apoio do Instituto Cultura, Comunicação e Incidência (ICCI) e da Open Society.

 

SERVIÇO

Plataforma de Espaços Culturais e Governança eCult+.

Sede: Parque da Cidade, Vale Bioamazônico, avenida Júlio César, Belém.

Site: www.ecultespacos.com.br/

Instagram: @ecultespacos

E-mail principal: contato@ecultespacos.com.br

WhatsApp: (91) 92001-0247.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Oficina de desenho com Francy Botelho abre programação gratuita na Exposição Nacional de Humor

A atividade é gratuita, que oferece 20 vagas para iniciantes, vai trabalhar fundamentos como traço e proporção

27.05.26 11h41

INVESTIGAÇÃO

PF investiga grife Prada por omitir compras suspeitas em esquema de MC Ryan SP

A corporação identificou que um jovem cadastrado como MEI e com receita incompatível comprou R$ 196 mil em produtos da marca para ocultar patrimônio atribuído ao cantor

27.05.26 9h24

retorno?

Britney Spears altera identidade visual de redes sociais e gera teorias sobre retorno à música

A atualização na identidade visual dividiu os seguidores entre teorias sobre um novo projeto musical e uma simples manutenção de rotina nas redes

27.05.26 8h58

FUTEBOL E ARTE

Brasil 70 - A Saga do Tri: Série da Netflix recria intimidade de Pelé e quer inspirar Seleção atual

Dirigida por Paulo e Pedro Morelli, a minissérie de ficção estreia no dia 29 de maio com cinco episódios. A produção reconstrói momentos históricos e os bastidores do esquadrão de Zagallo a partir de uma narrativa inédita que une atores e futebol

27.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

PF investiga grife Prada por omitir compras suspeitas em esquema de MC Ryan SP

A corporação identificou que um jovem cadastrado como MEI e com receita incompatível comprou R$ 196 mil em produtos da marca para ocultar patrimônio atribuído ao cantor

27.05.26 9h24

CELEBRIDADES

Quem são as 22 celebridades mais ricas do mundo em 2026? Forbes divulga ranking; confira

O ranking das celebridades bilionárias em 2026 passou a contar com novos nomes de peso no cenário global

27.05.26 11h27

retorno?

Britney Spears altera identidade visual de redes sociais e gera teorias sobre retorno à música

A atualização na identidade visual dividiu os seguidores entre teorias sobre um novo projeto musical e uma simples manutenção de rotina nas redes

27.05.26 8h58

FUTEBOL E ARTE

Brasil 70 - A Saga do Tri: Série da Netflix recria intimidade de Pelé e quer inspirar Seleção atual

Dirigida por Paulo e Pedro Morelli, a minissérie de ficção estreia no dia 29 de maio com cinco episódios. A produção reconstrói momentos históricos e os bastidores do esquadrão de Zagallo a partir de uma narrativa inédita que une atores e futebol

27.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda