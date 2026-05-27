Plataforma eCult+ ganha sede no Parque da Cidade, em Belém

O projeto eCult+ Espaços Culturais, mais Governança, inaugurou uma sede física no Vale Bioamazônico, polo de economia criativa localizado no Parque da Cidade, em Belém. O novo espaço, situado na avenida Júlio César, foi ocupado em parceria estratégica com a Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult) e será o ponto de partida para o programa de expansão da plataforma digital que centraliza informações sobre espaços culturais do Pará.

Daniel Araujo, assessor da Secult que acompanha a parceria, afirmou que a sede está de portas abertas para acolher gestores e representantes de todo o Pará que desejem integrar seus equipamentos culturais à rede eCult+. Ele informou que a plataforma oferece um cadastro completo da cadeia produtiva cultural, dando visibilidade a profissionais e artistas. “Além disso, ela disponibiliza informações detalhadas sobre espaços culturais e uma agenda centralizada, facilitando conexões e oportunidades de trabalho”, disse Araujo. O site pode ser acessado em www.ecultespacos.com.br.

Três pilares fundamentais impulsionam o eCult+

Segundo Daniel Araujo, a plataforma eCult+ se baseia em três pilares essenciais para seu funcionamento e impacto:

Governança: Através de uma ferramenta de busca ativa, permite a consulta de dados técnicos detalhados dos equipamentos cadastrados, garantindo que o espaço atenda perfeitamente às necessidades do usuário.

Através de uma ferramenta de busca ativa, permite a consulta de dados técnicos detalhados dos equipamentos cadastrados, garantindo que o espaço atenda perfeitamente às necessidades do usuário. Agenda Cultural: Conecta o público a eventos em Belém e, a partir deste novo ciclo, também nos municípios parceiros que aderirem à plataforma.

Conecta o público a eventos em Belém e, a partir deste novo ciclo, também nos municípios parceiros que aderirem à plataforma. Cadastro de Profissionais: Mapeia e valoriza talentos da economia criativa, facilitando a conexão com os agentes que fazem a cultura acontecer.

Daniel Araujo assinalou que “é assim que a eCult+ se consolida, com tecnologia de ponta e agora com uma casa física no Parque da Cidade. O projeto está pronto para fortalecer a gestão cultural em todo o Pará”.

Acesso gratuito e facilidade no cadastro

A eCult+ é uma ferramenta digital totalmente gratuita para os usuários, ressaltou Daniel Araujo. “Nosso foco é democratizar o acesso à cultura e aos espaços públicos, garantindo que gestores, produtores e artistas possam utilizar a plataforma sem barreiras financeiras”, explicou.

O cadastramento é simples: “Basta acessar o site, clicar na opção de cadastro e preencher dados básicos como nome, e-mail e telefone, passando a integrar imediatamente nossa rede de profissionais e espaços culturais”, informou Daniel Araujo.

Com a eCult+, produtores, artistas e gestores culturais podem consultar e comparar diferentes espaços. Utilizando filtros detalhados como localização, capacidade de público e infraestrutura oferecida, o processo de seleção é agilizado.

Gerenciamento e entidades de apoio ao projeto

O projeto é gerenciado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), com articulação da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Recebeu apoio do Instituto Cultura, Comunicação e Incidência (ICCI) e da Open Society.

SERVIÇO

Plataforma de Espaços Culturais e Governança eCult+.

Sede: Parque da Cidade, Vale Bioamazônico, avenida Júlio César, Belém.

Site: www.ecultespacos.com.br/

Instagram: @ecultespacos

E-mail principal: contato@ecultespacos.com.br

WhatsApp: (91) 92001-0247.