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Quem são as 22 celebridades mais ricas do mundo em 2026? Forbes divulga ranking; confira

O ranking das celebridades bilionárias em 2026 passou a contar com novos nomes de peso no cenário global

Gabrielle Borges
fonte

Forbes divulgou lista das celebridades mais ricas do mundo. (Reprodução/UOL)

A Forbes divulgou a tradicional lista anual das celebridades bilionárias. O estudo aponta que artistas e atletas seguem ampliando sua presença entre as maiores fortunas do mundo, impulsionados pela diversificação de negócios fora de suas carreiras principais.

Segundo a publicação, o número de personalidades do entretenimento que alcançaram o status de bilionárias subiu para 22 em 2026. Juntos, esses nomes somam um patrimônio estimado em US$ 48,1 bilhões, valor equivalente a cerca de R$ 241,5 bilhões. O crescimento é expressivo em comparação a 2025, quando a lista reunia 18 celebridades bilionárias, com riqueza total estimada em US$ 39 bilhões (aproximadamente R$ 195,8 bilhões).

Novos nomes na lista

O ranking das celebridades bilionárias em 2026 passou a contar com novos nomes de peso no cenário global, segundo levantamento da revista Forbes. Entre as estreias mais recentes estão a cantora Beyoncé, o ex-tenista Roger Federer, o produtor musical Dr. Dre e o diretor de cinema James Cameron.

Os novos integrantes passam a dividir espaço com nomes consagrados que já figuram no seleto grupo há décadas. Entre os pioneiros estão o cineasta Steven Spielberg, o criador de Star Wars George Lucas e a apresentadora Oprah Winfrey, que entraram no ranking entre os anos 1990 e início dos anos 2000.

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Os cinco famosos mais ricos segundo a Forbes

O topo do ranking das celebridades bilionárias segue dominado por nomes consagrados do entretenimento e do esporte, segundo levantamento da revista Forbes.

  • 1º lugar – Steven Spielberg: O cineasta Steven Spielberg lidera a lista com uma fortuna estimada em US$ 7,1 bilhões. Aos 79 anos, segue como um dos nomes mais influentes da indústria do cinema.
  • 2º lugar – George Lucas: Criador de Star Wars, o diretor George Lucas aparece em segundo lugar, com patrimônio avaliado em US$ 5,2 bilhões.
  • 3º lugar – Michael Jordan: O ex-jogador de basquete Michael Jordan ocupa a terceira posição, com fortuna estimada em US$ 4,3 bilhões, sendo o atleta mais rico da lista.
  • 4º lugar – Vince McMahon: O empresário do entretenimento esportivo Vince McMahon soma US$ 3,6 bilhões e subiu uma posição no ranking deste ano.
  • 5º lugar – Oprah Winfrey: A apresentadora e empresária continua sendo um dos nomes mais importantes da comunicação e entretenimento com US$ 3,2 bilhões.

Demais posições

Na sequência do ranking aparecem o rapper e empresário Jay-Z, com patrimônio estimado em US$ 2,8 bilhões, e a cantora Taylor Swift, que soma cerca de US$ 2 bilhões. Logo depois, dividindo a mesma faixa de fortuna, estão a empresária Kim Kardashian e o cineasta Peter Jackson, ambos com patrimônio estimado em US$ 1,9 bilhão.

Fechando o top 10, o ex-jogador de basquete Magic Johnson aparece com US$ 1,6 bilhão. Na sequência, o cineasta Tyler Perry, o ex-golfista Tiger Woods e a cantora Rihanna dividem o mesmo patamar, com fortunas estimadas em US$ 1,4 bilhão cada, segundo o ranking.

Confira a lista completa aqui.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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