Oficina de desenho com Francy Botelho abre programação gratuita na Exposição Nacional de Humor

Estão abertas as inscrições para a oficina de desenho com a quadrinista barcarenense Francy Botelho. A agenda formativa faz parte da programação da “Futebol – Exposição Nacional de Humor do Banco da Amazônia”, que segue até setembro no centro cultural da instituição, em Belém.

Com programação gratuita, as atividades são focadas no desenvolvimento artístico e no incentivo ao humor gráfico na região amazônica. A abertura da agenda será da ilustradora, designer e quadrinista paraense Francy Botelho neste sábado (30), das 10h às 12h. Ela ministra a oficina “Introdução ao Desenho”, voltada a iniciantes que buscam aprender fundamentos da prática, observação e percepção visual por meio de exercícios práticos.

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Com inscrições online pelo perfil @expohumoramazonia e 20 vagas disponíveis, a atividade propõe uma introdução prática aos fundamentos do desenho, trabalhando elementos como traço, forma, proporção e observação. Durante o encontro, os participantes irão experimentar exercícios de aquecimento, construção de formas básicas, análise de proporções e desenho de observação, finalizando com uma atividade integrada de natureza-morta.

Natural de Barcarena, Francy Botelho atua entre a ilustração, os quadrinhos e a pesquisa acadêmica, desenvolvendo trabalhos ligados ao imaginário amazônico e às narrativas visuais produzidas na região Norte. Formada em Artes Visuais pela Universidade da Amazônia, é mestre em Comunicação, Cultura e Amazônia pela UFPA e autora das HQs “Purpúreo” e “Os Contos de Aiyra”. Também integra o coletivo Serendi, formado por mulheres quadrinistas da Amazônia.

“Ainda existe essa ideia de que futebol é um espaço masculino, mas muitas mulheres gostam e fazem parte do mundo do futebol. É importante promover um espaço para que as mulheres possam fazer parte”, disse a artista.

A oficina integra a proposta educativa da Futebol Exposição Nacional de Humor do Banco da Amazônia, que reúne 23 artistas de diferentes regiões do país em torno do futebol como tema central, articulando cartuns, charges, caricaturas e desenhos em uma reflexão bem-humorada e crítica sobre o esporte e sua presença no imaginário brasileiro. A mostra também marca a retomada de uma tradição histórica do humor gráfico amazônico, valorizando artistas da região em diálogo com nomes reconhecidos nacionalmente.

“Ilustração é uma habilidade que domino, e convivo com o futebol, que é uma paixão da minha família, então me sinto bastante feliz de ter essa oportunidade”, pontua Francy.

Idealizada pelo cartunista J. Bosco e pelo artista e produtor cultural Leonardo Dressant, da Mapuá Produções, a exposição permanece em cartaz até setembro e prevê, ao longo de sua programação, oficinas gratuitas de desenho, caricatura e quadrinhos, além de visitas mediadas e atividades educativas.

A proposta da oficina com Francy Botelho vem aproximar novos públicos do universo do desenho, reforçando a ideia de que desenhar é uma habilidade construída pela prática e pela observação cotidiana.

Agende-se

Data: 30 de maio

Hora: 10h às 12h

Local: Centro Cultural Banco da Amazônia - Av. Presidente Vargas, 800 - Campina

Inscrições online no link da bio @expohumoramazonia