Exposição 'Texturas da Amazônia' promove imersão artística para alunos do Centro Integrado Primeiros

A Exposição Texturas da Amazônia recebeu, nesta terça-feira, 30 alunos do 4º e 5º ano do Centro Integrado Primeiros Passos na Galeria Edgar Contente, localizada no Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU), em Belém. Os estudantes vivenciaram uma verdadeira imersão no universo das artes visuais, explorando as obras da artista plástica Andréa Noronha.

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A visita educativa foi inspirada nas ações desenvolvidas pelo projeto Arte Pará, que marcou gerações ao aproximar estudantes de galerias e exposições de arte no Pará por meio de visitas mediadas.

Metodologia e o processo criativo

Além da apreciação das obras, os alunos participaram de atividades de releitura artística, produzindo pinturas e desenhos. A iniciativa contou com o acompanhamento do professor de artes Rabindranath Tagore, que também atua como curador da exposição. A experiência permitiu às crianças exercitarem a criatividade e criarem novas interpretações para as obras apresentadas.

Durante a visita, os estudantes também puderam conhecer detalhes do processo criativo da artista. A apresentação abrangeu a expografia das obras, o planejamento de divulgação, a produção de arte gráfica e o trabalho de assessoria de imprensa. Essas informações foram compartilhadas por Mayara Domont, assessora de mídia e imprensa da exposição.

O momento de contemplação das obras chamou atenção pela sensibilidade e espontaneidade das crianças. Algumas chegaram a atribuir novos nomes às pinturas, como a obra “Ao Pôr do Sol”, que foi carinhosamente rebatizada pelos alunos como “Vulcão”.

Impacto da arte e visitação

O professor Tagore destacou a importância da iniciativa para a formação cultural das crianças. "Essa vivência no ambiente artístico desperta sensibilidade, criatividade e amplia o olhar das crianças sobre o mundo", ressaltou. Já a artista Andréa Noronha enfatizou o impacto da arte no desenvolvimento infantil. Segundo ela, aproximar as crianças do universo artístico contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo, emocional e da expressão criativa.

A Exposição Texturas da Amazônia segue aberta para visitação até o dia 29 de maio. Os interessados podem comparecer à Galeria Edgar Contente, no Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU), de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.