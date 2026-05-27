Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (27/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (27/05), às 15h25, o filme "Voando Para O Amor”, dirigido por David E. Talbert e interpretado por Paula Patton, Derek Luke, Taye Diggs. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Voando Para O Amor”?

Montana Moore (Paula Patton) é a mulher mais velha de sua família, e a única que ainda não se casou. Para não se apresentar mais uma vez em uma cerimônia de casamento sem um acompanhante, esta comissária de bordo organiza uma estratégia para reencontrar durante 30 dias todos os seus últimos ex-namorados, na esperança de se tornar noiva de um deles.

Veja o trailer do filme "Voando Para O Amor”

Informações do filme "Voando Para O Amor”

Título original: Baggage Claim

Classificação: 12 anos

Duração: 1h36min

Nacionalidade: norte-americana

Gênero: comédia, romance

Lançamento: 2013

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)