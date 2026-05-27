Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Pedro Bial diz que foi 'mané' na pior entrevista de sua carreira, lembrando gafe com Tom Jobim

Ao falar sobre o episódio, Bial contou que ficou nervoso diante do compositor e acabou conduzindo a entrevista de forma desastrosa

Estadão Conteúdo

Pedro Bial revelou qual considera ter sido a pior entrevista de seus mais de 40 anos de carreira na televisão. Durante participação no videocast Mesa da Rita, o jornalista relembrou uma conversa com Tom Jobim realizada em 1985 para o Globo Repórter, experiência que, segundo ele, ainda provoca vergonha décadas depois.

Ao falar sobre o episódio, Bial contou que ficou nervoso diante do compositor e acabou conduzindo a entrevista de forma desastrosa. "Fiquei nervoso, fiquei sem graça, foi um desastre", confessou. O apresentador afirmou que nunca havia contado a história publicamente por causa do constrangimento que sente ao lembrar das "gafes" cometidas durante a conversa.

A entrevista aconteceu quando Tom Jobim visitava o Catetinho, espaço histórico ligado à construção de Brasília, para encenar a Sinfonia da Alvorada. Na ocasião, o músico foi cercado pela imprensa e respondeu, durante horas, perguntas relacionadas à clássica canção Água de Beber.

Segundo Bial, ele não percebeu o desgaste do artista diante das perguntas repetitivas feitas pelos jornalistas. Quando finalmente teve a oportunidade de gravar a entrevista para o Globo Repórter, tentou fazer uma brincadeira envolvendo a música, mas o resultado não saiu como imaginava.

"E aí, Tom? Foi água de beber?", relembrou o apresentador.

A resposta do compositor veio de forma direta. "Não aguento mais falar de Água de Beber. Enchi o saco", respondeu Tom Jobim, já irritado com o assunto.

'Fui mané'

Ao revisitar o episódio, Pedro Bial reconheceu que errou na abordagem e afirmou que até hoje revive o desconforto daquele momento.

"Ele tinha toda razão. Eu fui descuidado, desatento, fui mané", declarou.

O jornalista contou que a lembrança ainda funciona como uma espécie de trauma profissional. "Sabe quando você tem uma lembrança traumática que, toda vez que ela volta, você sente a mesma vergonha daquele momento?", comentou durante o bate-papo.

Série documental sobre Tom Jobim

Se a entrevista de 1985 virou uma memória difícil, o tempo também trouxe uma espécie de reencontro simbólico entre Pedro Bial e a obra de Tom Jobim. Atualmente, o apresentador dirige uma série documental sobre o músico, produzida em homenagem ao centenário do compositor, a ser celebrado em 2027.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PEDRO BIAL

TOM JOBIM

ENTREVISTA

GAFE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Oficina de desenho com Francy Botelho abre programação gratuita na Exposição Nacional de Humor

A atividade é gratuita, que oferece 20 vagas para iniciantes, vai trabalhar fundamentos como traço e proporção

27.05.26 11h41

INVESTIGAÇÃO

PF investiga grife Prada por omitir compras suspeitas em esquema de MC Ryan SP

A corporação identificou que um jovem cadastrado como MEI e com receita incompatível comprou R$ 196 mil em produtos da marca para ocultar patrimônio atribuído ao cantor

27.05.26 9h24

retorno?

Britney Spears altera identidade visual de redes sociais e gera teorias sobre retorno à música

A atualização na identidade visual dividiu os seguidores entre teorias sobre um novo projeto musical e uma simples manutenção de rotina nas redes

27.05.26 8h58

FUTEBOL E ARTE

Brasil 70 - A Saga do Tri: Série da Netflix recria intimidade de Pelé e quer inspirar Seleção atual

Dirigida por Paulo e Pedro Morelli, a minissérie de ficção estreia no dia 29 de maio com cinco episódios. A produção reconstrói momentos históricos e os bastidores do esquadrão de Zagallo a partir de uma narrativa inédita que une atores e futebol

27.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

PF investiga grife Prada por omitir compras suspeitas em esquema de MC Ryan SP

A corporação identificou que um jovem cadastrado como MEI e com receita incompatível comprou R$ 196 mil em produtos da marca para ocultar patrimônio atribuído ao cantor

27.05.26 9h24

CELEBRIDADES

Quem são as 22 celebridades mais ricas do mundo em 2026? Forbes divulga ranking; confira

O ranking das celebridades bilionárias em 2026 passou a contar com novos nomes de peso no cenário global

27.05.26 11h27

retorno?

Britney Spears altera identidade visual de redes sociais e gera teorias sobre retorno à música

A atualização na identidade visual dividiu os seguidores entre teorias sobre um novo projeto musical e uma simples manutenção de rotina nas redes

27.05.26 8h58

FUTEBOL E ARTE

Brasil 70 - A Saga do Tri: Série da Netflix recria intimidade de Pelé e quer inspirar Seleção atual

Dirigida por Paulo e Pedro Morelli, a minissérie de ficção estreia no dia 29 de maio com cinco episódios. A produção reconstrói momentos históricos e os bastidores do esquadrão de Zagallo a partir de uma narrativa inédita que une atores e futebol

27.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda