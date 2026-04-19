Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

TV Liberal completa 50 anos com reportagens premiadas e de repercussão nacional

Emissora paraense é reconhecida por reportagem de Jalília Messias sobre recuperação de manguezais na Amazônia

Bruna Dias Marabet e Amanda Martins
fonte

Jornalista Jalília Messias (Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

No dia 27 de abril de 1976, a TV Liberal realizou a sua primeira transmissão. Ao longo desses 50 anos, a emissora construiu uma trajetória marcada por coberturas históricas, formação de acervo jornalístico e reconhecimento público, consolidando uma relação de proximidade com o público e compromisso com a informação. Essa atuação também levou o grupo a conquistas relevantes em premiações nacionais.

VEJA MAIS

image Prêmio LED Globo 2026: projeto Tecer Mulher de Marabá transforma vidas no Pará
Iniciativa que amplia inclusão digital de mulheres idosas na Amazônia é uma das vencedoras do prêmio e será reconhecido em rede nacional no próximo dia 1º de abril, na TV Globo

image TV Liberal promove tarde de nostalgia e música no Pátio Belém para retorno de Avenida Brasil
Público paraense se reúne para celebrar a volta da novela no Vale a Pena Ver de Novo em ação com interatividade e shows de Nosso Tom e Forró do Bacana.

image Obra paraense Teste para Cardíaco ganha data de exibição na TV Globo
Gravado em Belém com elenco e equipe nortista, com Astrea Lucena e os irmãos Homci, o telefilme apresenta uma história de superação familiar ambientada no universo do futebol paraense

Uma dessas conquistas foi no II Prêmio Ampla de Jornalismo, promovido pela Ampla Amazônia. Na categoria Nacional, o primeiro lugar foi concedido à reportagem “Projeto recupera manguezais na Amazônia”, produzida pela jornalista Jalília Messias e exibida no Jornal Nacional.

A premiação teve como foco soluções para desafios climáticos, destacando iniciativas que apresentam caminhos diante de um cenário frequentemente associado a impactos negativos. A reportagem abordou ações de recuperação de manguezais na Amazônia, evidenciando resultados práticos e iniciativas de regeneração ambiental.

Conexão com comunidades locais

Entre os pontos destacados na produção está a conexão com comunidades locais, especialmente pescadores e catadores de caranguejo no município de Bragança, que dependem diretamente do ecossistema para subsistência. A narrativa integrou conhecimento científico e saberes tradicionais, evidenciando o papel dessas populações na preservação ambiental.

Sobre a origem da pauta, Jalília relatou que o interesse surgiu ainda no processo de produção de um especial. “Quando o produtor Vinícius Macedo me falou dessa história, meus olhos brilharam porque era uma pauta que mostrava a floresta voltando a ocupar um espaço que já tinha sido perdido”, afirmou.

Reportagem ganhou projeção nacional

Segundo ela, a equipe esteve em Bragança durante a produção do programa especial voltado à COP30, o “Horizonte Amazônia”, acompanhando o trabalho de pesquisadores em campo.

“Lá, o que mais me marcou foi ver áreas que antes estavam degradadas começando a se regenerar, com impacto direto na vida de quem depende do manguezal. Durante as gravações, ficou claro pra mim que aquela não era só uma boa pauta, era uma história que precisava ganhar destaque nacional. Por isso, sugerimos a exibição no JN, que comprou a ideia”, relatou.

Questionada sobre o reconhecimento, Jalília destacou a importância da visibilidade para iniciativas da região. “Receber o Prêmio Ampla foi um reconhecimento muito importante, claro. Mas, pra mim, o principal é saber que uma solução que nasce na Amazônia conseguiu ganhar visibilidade nacional, mostrando que a resposta para a crise climática também passa por aqui”, afirmou.

A construção da reportagem seguiu uma abordagem centrada na escuta das comunidades locais. A jornalista explicou que o processo começa pelo contato direto com quem vive no território.

“Eu parto de um princípio: ninguém cuida melhor de um território do que quem vive nele. Então, antes de pensar na estrutura da reportagem, a gente escuta. Em Bragança, isso significou dar tempo para os pescadores e catadores de caranguejo falarem, não só sobre o trabalho, mas sobre a relação deles com o manguezal. Muitas vezes, são essas falas que ajudam a redefinir o caminho da matéria”, explicou.

A participação dessas comunidades também influenciou diretamente a narrativa final da reportagem. “Na edição, essas pessoas conduziram a narrativa junto com a ciência. A escolha de incluir, por exemplo, a artesã que produz panelas de barro veio daí. A dona Nazaré nem estava na pauta inicial, a gente descobriu a história dela durante a gravação. E ela acabou sendo essencial pra mostrar que o manguezal preservado também sustenta cultura, renda e identidade”, relatou.

Trajetória e transformação no jornalismo

Ao refletir sobre sua trajetória, Jalília Messias comparou diferentes momentos da carreira, destacando mudanças na forma de fazer jornalismo ao longo dos 24 anos na emissora.

“A repórter de 2002 estava muito focada em aprender a fazer bem o básico: apurar, entrar ao vivo, entregar a matéria. A de hoje continua com esse compromisso, mas com uma diferença importante: entender melhor o peso das histórias que eu escolho contar”, afirmou.

Ela também destacou a ampliação do olhar ao longo dos anos, com maior atenção à complexidade das pautas. “Com o tempo, eu também fui percebendo que não basta mostrar o problema. É preciso ir além, ouvir mais vozes e, sempre que possível, apontar caminhos. A essência continua a mesma: curiosidade, atenção aos detalhes e persistência. Mas o olhar ficou mais amplo e mais responsável também”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jalília messias

cultura

50 anos tv liberal

televisão

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

estética

Gracyanne Barbosa remove preenchimentos faciais e adota tratamentos para aparência natural

Famosa utilizou suas redes sociais para mostrar o processo de remoção de preenchimentos faciais antigos

22.04.26 9h32

OPINIÃO

Milena questiona presença de representante de mães na final do BBB 26 e expõe situação externa

Segundo a participante, a mulher em questão nunca a convidou para festas

22.04.26 9h13

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Jorge Vercillo lança novo single com temática ambiental e participação do filho

‘Mãe Terra’ aposta em sonoridade folk e chega ao público no Dia da Terra, celebrado nesta quarta-feira (22)

22.04.26 8h30

CULTURA

Novo espetáculo de dança em Belém transforma memórias de mulheres em movimento

Apresentação gratuita na Casa das Artes marca início de temporada e inclui oficina aberta ao público

22.04.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Terminaram? Veja por que Marina Sena não apareceu na final do BBB 26 com Juliano Floss

Ausência da cantora na grande final chamou atenção dos fãs e gerou questionamentos sobre o relacionamento

22.04.26 0h59

BBB

Quanto Ana Paula, Juliano e Milena ganharam no BBB 26? Descubra os valores

Ao longo da edição, os participantes também tiveram a chance de acumular outros ganhos

22.04.26 9h01

OPINIÃO

Milena questiona presença de representante de mães na final do BBB 26 e expõe situação externa

Segundo a participante, a mulher em questão nunca a convidou para festas

22.04.26 9h13

ALERTA DE FOFURA

Bebê fã do Guns N' Roses tenta realizar sonho antes de show em Belém

Minifã paraense de 1 ano mobiliza campanha para chamar atenção do baixista Duff antes de show no Mangueirão, no dia 25 de abril

22.04.26 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda