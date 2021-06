Atriz pornô de maior sucesso no Xvideos é brasileira; saiba quem é a jovem

O Xvideos é uma plataforma de vídeos pornográficos gratuita bastante famosa entre os adeptos do segmento. O que muita gente não sabe é que a atriz mais visualizada no site é brasileira.

No Xvideos, Emanuelly Raquel acumula mais de 310 milhões de views, enquanto no segmento adulto de uma forma geral, o número chega a 500 milhões. Além de atriz, Emanuelly é youtuber de um canal com 460 mil inscritos.

A atriz de conteúdo adulto conseguiu o feito no Xvideos e, agora, mira em outras plataformas do segmento. “No Brasil, eu sei que sou a primeira, mas mundialmente falando, eu reconheço que a Mia Khalifa tem muito mais”, comemora.