Carolina Dieckmmann descobre infecção no rim e é internada; atriz segue sem previsão de alta

A atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para informar que está internada há quatro dias após ser diagnosticada com uma infecção no rim esquerdo.

VEJA MAIS

Em vídeo publicado para os seguidores, ela explicou que o quadro já estava avançado quando foi identificado e que precisou iniciar tratamento hospitalar com antibióticos administrados na veia.

“Eu estou há quatro dias no hospital internada porque eu descobri uma infecção no rim esquerdo que já estava, enfim, avançada”, afirmou.

Segundo a atriz, o diagnóstico ocorreu pouco antes de uma viagem de longa duração para um destino remoto. Ela relatou que procurou atendimento médico antes do embarque e destacou a importância da descoberta precoce do problema. “Graças a Deus, eu vim ao hospital, descobri e não entrei no avião”, disse.

Carolina também informou que ainda não sabe quando receberá alta médica. Além de atualizar o público sobre seu estado de saúde, ela agradeceu as mensagens de apoio recebidas durante a internação e compartilhou reflexões sobre a importância dos cuidados com a saúde e o bem-estar.