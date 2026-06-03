Forró do Didi traz Rey Vaqueiro para megaestrutura no Parque de Exposições de Castanhal

Nesta quarta-feira (3), o Parque de Exposições de Castanhal se transforma no palco de mais uma edição do Forró do Didi. Considerado o mais tradicional evento do gênero no Norte do Brasil, a festividade celebra mais de 40 anos de história e tradição no calendário junino da região.

Para a edição de 2026, o fenômeno Rey Vaqueiro desembarca na cidade. O cantor e compositor de forró, piseiro e vaquejada, nascido em São Paulo, é um dos grandes nomes artísticos da atualidade. Para receber o artista, o evento prepara um mega-palco com estrutura diferenciada, toneladas de equipamentos de som de última geração e um show de luzes e painéis de LED.

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Além do show principal do "Rey do Nordeste", a programação deste que é o maior forró do Norte do país conta com apresentações adicionais do DJ Mateus, DJ Dieguinho e da aparelhagem Luxuoso Imperial.

O cantor principal é empresariado pela produtora de Wesley Safadão e ganhou destaque nacional com seu trabalho, que inclui sucessos de vaquejada, sofrência e romantismo, além de ser aclamado pelo público. O artista possui forte presença nas plataformas digitais e consolida-se como uma das principais atrações das festas juninas e de São João.

Rey Vaqueiro é famoso por seus sucessos contagiantes de paredão, entre suas músicas mais estouradas estão "Estrela", "Bateria Acabou", "Nome Proibido" e "Verãozão (Tá Calor)".

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos em diferentes pontos de venda físicos distribuídos em Castanhal e Belém. Em Castanhal, os interessados encontram bilhetes disponíveis no Posto Palmeira, localizado na rodovia BR-316, em frente ao Banco do Brasil, e em três estabelecimentos situados na Avenida Maximino Porpino: a XCAR (nº 2194A, no bairro Estrela), a Grazy Feminine (nº 1650) e o Búfalo Growler (nº 1725). Outras opções no município incluem o Júnior Camarão, na Travessa Cônego Luís Leitão, nº 1075, e a Best iPhone, localizada na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 2543. Já na capital, Belém, as vendas estão concentradas na loja iPhoneBel, situada na Travessa Doutor Moraes, nº 245, no bairro de Nazaré.

A trajetória do Forró do Didi começou em 1984. O que teve início como um forró de rua na cidade expandiu-se de forma expressiva ao longo das décadas, transformando-se em uma megaestrutura. A mudança para o Parque de Exposições foi necessária justamente para comportar o grande volume de público fiel que acompanha a programação todos os anos.