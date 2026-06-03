Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Forró do Didi traz Rey Vaqueiro para megaestrutura no Parque de Exposições de Castanhal

O evento tem mais de 40 anos de história e para a edição terá um mega-palco com estrutura diferenciada, toneladas de equipamentos de som de última geração e um show de luzes e painéis de LED

O Liberal
fonte

Com Rey Vaqueiro na programação, tradicional Forró do Didi agita Castanhal nesta quarta (3) (Divulgação)

Nesta quarta-feira (3), o Parque de Exposições de Castanhal se transforma no palco de mais uma edição do Forró do Didi. Considerado o mais tradicional evento do gênero no Norte do Brasil, a festividade celebra mais de 40 anos de história e tradição no calendário junino da região.

Para a edição de 2026, o fenômeno Rey Vaqueiro desembarca na cidade. O cantor e compositor de forró, piseiro e vaquejada, nascido em São Paulo, é um dos grandes nomes artísticos da atualidade. Para receber o artista, o evento prepara um mega-palco com estrutura diferenciada, toneladas de equipamentos de som de última geração e um show de luzes e painéis de LED.

VEJA MAIS

image Alceu Valença canta com girassóis em Belém em turnê dos 80 anos
Show do artista será neste sábado (30) no Hangar, a partir das 23h

image Detonautas traz novo show a Belém e exalta o tecnobrega como pilar de faixa do novo álbum
Com referências à sonoridade de Gaby Amarantos e participação de Milton Cunha, o nono álbum de estúdio marca a nova fase da banda, que se apresenta no Luau NaBêra hoje

image #TBT: Guns N’ Roses publica homenagem aos fãs paraenses e relembra show em Belém
Vídeo publicado pela banda mostra momentos do show realizado no Mangueirão e destaca a energia dos fãs paraenses durante apresentação histórica

Além do show principal do "Rey do Nordeste", a programação deste que é o maior forró do Norte do país conta com apresentações adicionais do DJ Mateus, DJ Dieguinho e da aparelhagem Luxuoso Imperial.

O cantor principal é empresariado pela produtora de Wesley Safadão e ganhou destaque nacional com seu trabalho, que inclui sucessos de vaquejada, sofrência e romantismo, além de ser aclamado pelo público. O artista possui forte presença nas plataformas digitais e consolida-se como uma das principais atrações das festas juninas e de São João.

Rey Vaqueiro é famoso por seus sucessos contagiantes de paredão, entre suas músicas mais estouradas estão "Estrela", "Bateria Acabou", "Nome Proibido" e "Verãozão (Tá Calor)".

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos em diferentes pontos de venda físicos distribuídos em Castanhal e Belém. Em Castanhal, os interessados encontram bilhetes disponíveis no Posto Palmeira, localizado na rodovia BR-316, em frente ao Banco do Brasil, e em três estabelecimentos situados na Avenida Maximino Porpino: a XCAR (nº 2194A, no bairro Estrela), a Grazy Feminine (nº 1650) e o Búfalo Growler (nº 1725). Outras opções no município incluem o Júnior Camarão, na Travessa Cônego Luís Leitão, nº 1075, e a Best iPhone, localizada na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 2543. Já na capital, Belém, as vendas estão concentradas na loja iPhoneBel, situada na Travessa Doutor Moraes, nº 245, no bairro de Nazaré.

A trajetória do Forró do Didi começou em 1984. O que teve início como um forró de rua na cidade expandiu-se de forma expressiva ao longo das décadas, transformando-se em uma megaestrutura. A mudança para o Parque de Exposições foi necessária justamente para comportar o grande volume de público fiel que acompanha a programação todos os anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Rey Vaqueiro

Forró do Didi
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

Caetano Veloso: 'O Brasil parece incapaz de salvar a si mesmo'

01.06.26 21h22

MÚSICA

Thiago Muller reúne Neguinho da Beija-Flor e artistas latinos em disco

Cantor lança trabalho inspirado na vivência dentro da Beija-Flor de Nilópolis

27.05.26 18h14

Virada Cultural 2026 chega ao fim após shows marcantes e Masp aberto na madrugada

24.05.26 22h16

MÚSICA

Júlio Cezar, do Nosso Tom, anuncia parceria com Liah Soares em novo feat romântico

Música inédita foi gravada em estúdio no Rio de Janeiro e também ganhará videoclipe

20.05.26 9h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

DINHEIRO

Juninho Motoboy explica bastidores de conteúdo adulto: 'Faço conteúdo adulto gay sendo hétero'

O ex-brother chegou a afirmar que faturou mais de R$ 100 mil em dois meses com a produção de conteúdo para plataformas de assinatura

03.06.26 9h55

CORPUS CHRISTI

Da roda de pagode às pistas eletrônicas: confira o que fazer em Belém na véspera do feriado (03/06)

O Grupo Liberal reuniu uma lista com rolês para fazer na cidade nesta quarta-feira

03.06.26 8h00

MUSA

Aos 55 anos, Alessandra Negrini surge de fio-dental, exibe bumbum e recebe elogios e homenagens

A foto não é atual, mas voltou a viralizar nos últimos dias

01.06.26 21h10

círio de nazaré

Varanda terá 'braço em Portugal' e Fafá exalta cultura e o jeito paraense de viver

Lançamento do Varanda de Nazaré 2026 foi cercado de emoção com convidados especiais em São Paulo

02.06.26 23h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda