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#TBT: Guns N’ Roses publica homenagem aos fãs paraenses e relembra show em Belém

Vídeo publicado pela banda mostra momentos do show realizado no Mangueirão e destaca a energia dos fãs paraenses durante apresentação histórica

Hannah Franco
fonte

Banda Guns N’ Roses relembra noite histórica em Belém nas redes sociais. (Divulgação/Guns N' Roses)

Pouco mais de um mês após a apresentação histórica em Belém, a banda Guns N’ Roses voltou a emocionar os fãs paraenses nas redes sociais. Nesta quinta-feira (28), o grupo publicou um vídeo com momentos marcantes do show realizado no dia 25 de abril, no Estádio do Mangueirão, na capital paraense.

A publicação reúne cenas da apresentação no palco, com os integrantes da banda tocando grandes sucessos da carreira, além de registros da emoção do público que lotou o Mangueirão durante mais de duas horas e meia de espetáculo. As imagens mostram fãs cantando, chorando e acompanhando a apresentação mesmo debaixo de chuva.

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“Vamos ouvir mais uma vez por Belém! Tocamos por mais de 3 horas debaixo de chuva e a energia foi absurda. Que prazer estar aí com essa galera! 🌹”, escreveu a conta oficial da banda no Instagram.

O show em Belém integrou a turnê “Because what you want and what you get are two completely different things” e contou com abertura da banda Raimundos. Segundo os organizadores, mais de 45 mil pessoas estiveram presentes na apresentação, considerada uma das maiores da agenda internacional realizada na capital paraense neste ano.

A homenagem publicada nesta quinta-feira não foi a primeira dedicada ao público de Belém. Na última terça-feira (26), o Guns N’ Roses já havia compartilhado uma sequência de fotos do show realizado na cidade. Os registros mostravam momentos da apresentação e também a reação dos fãs durante o espetáculo.

“Belém, nosso último show no Brasil! Essa noite vai entrar pra história e estamos felizes demais por finalmente encontrar vocês”, escreveu a banda na legenda da publicação anterior.

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