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Theatro da Paz recebe ópera 'La Serva Padrona' em versão com brega, guitarrada e aparelhagem

A 25ª edição do Festival de Ópera apresenta uma versão inédita do espetáculo com orquestra essencialmente feminina e uma abertura musical inédita.

O Liberal
fonte

'La Serva Padrona' mistura ópera do século XVIII e referências da cultura de Belém (Valério Silveira)

O Theatro da Paz recebe nos dias 30 e 31 de maio, às 20h, a montagem operística “La Serva Padrona — Uma releitura paraense”. O espetáculo insere elementos da cultura de Belém, como referências à belle époque amazônica, o termo “raio que o parta”, a guitarrada e a aparelhagem, dentro da ópera bufa composta por Giovanni Battista Pergolesi com libreto de Gennaro Antonio Federico. A regência e a direção artística e musical são da maestra Cibelle J. Donza. A apresentação faz parte do Festival de Ópera do Theatro da Paz, que estende sua programação de recitais, concertos e montagens até o fim do mês de junho.

A proposta de adaptação insere interferências textuais e musicais sem modificar a partitura original de Pergolesi, transpondo o cenário da casa dos personagens para a realidade local de Belém. A intenção da organização é gerar aproximação com os espectadores contemporâneos mantendo a estrutura da obra. “Eu fiquei pensando de que forma se poderia criar essa conexão. O objetivo principal da ópera era fazer rir, era uma comédia. Assim, não estamos fugindo do espírito da obra original se a gente atualiza as piadas pro contexto onde ela vai ser apresentada agora. Estamos sendo fiéis ao espírito original da obra”, declara Cibelle J. Donza.

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Como a composição original de Pergolesi foi estruturada para funcionar como um intermezzo, ou seja, uma peça curta executada nos intervalos de uma ópera de estilo sério, ela não possuía uma abertura instrumental própria. Diante disso, a maestra compôs uma música de introdução inédita para iniciar a versão paraense. A história acompanha os embates e estratégias dos personagens Uberto, Serpina e Vespone, e o sucesso da trama transformou a obra em um título autônomo ao longo do tempo.

A instrumentação do espetáculo será executada por uma orquestra formada por mulheres vindas da Orquestra Filarmônica da Amazônia (FILMA) e da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP). A escolha da formação instrumental acompanha o direcionamento dado à personagem Serpina, interpretada pela soprano Kézia Andrade, que atua no festival desde 2011. “Cantar linhas de coloraturas rápidas e recitativos dinâmicos exige imenso controle de fôlego e apoio respiratório, especialmente porque o corpo precisa estar em constante movimento cênico. Além disso, o desafio dramático foi construir uma Serpina que domine a cena através do charme, do carisma e da astúcia, fugindo completamente do clichê de uma criada puramente estridente e caricata”, explica a cantora.

O cenário da montagem foi feito de forma manual em um período de 12 dias pelo cenógrafo San Rodrigues, que se baseou na mistura de correntes arquitetônicas presentes na história do planejamento urbano de Belém. “Em questões culturais, eu acho que o cenário mostra muito a inventividade do amazônida. Essa presunção de fazer algo grandioso através da mão humana, da simplicidade da marcenaria, tem muita relação com a nossa cultura. A gente adapta o belo, que vem dos julgamentos da metrópole, às nossas características regionais, e acaba ficando feliz com o resultado”, detalha o cenógrafo.

A encenação intercala o canto em idioma italiano com expressões do vocabulário paraense, além de misturar a sonoridade do contraponto musical do século XVIII com ritmos regionais como o lundu e o brega. Esta produção marca a 25ª edição do Festival de Ópera e conta com o suporte financeiro da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, do Governo do Pará e do Prêmio Proex da Pró-Reitoria de Extensão da UFPA. O trabalho resulta de uma cooperação entre a Escola de Música da UFPA, a MultiArte Produções e o Ministério da Cultura, em articulação com a organização do festival. A venda de ingressos é realizada por meio da plataforma digital Ticket Fácil.

Agende-se

Data: 30 e 31 de maio
Hora: 20h
Local: Theatro da Paz —  Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina Ingressos: ticketfacil.com.br
 

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Cultura

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