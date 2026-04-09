O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Em 'TBT', Renata Sorrah recorda visita a Belém e homenagem em festa de aparelhagem

Atriz esteve na capital paraense em 2025, onde apresentou espetáculo no Theatro da Paz

Amanda Martins
fonte

Renata Sorrah compartilha lembrança de festa de aparelhagem em Belém (Reprodução/ Instagram)

A atriz Renata Sorrah usou as redes sociais, nesta quinta-feira (9), para compartilhar um “TBT” especial voltado ao público paraense. Na publicação, ela relembrou a passagem por Belém, em setembro de 2025, quando esteve na capital para apresentar a peça "AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]" no Theatro da Paz.

VEJA MAIS

image Theatro da Paz recebe peça com Renata Sorrah em parceria com a Companhia Brasileira de Teatro
Peça dirigida por Marcio Abreu será apresentada entre os dias 5 e 7 de setembro, com ingressos já disponíveis

[[(standard.Article) B3 e Tesouro lançam campanha com meme 'Nazaré Confusa' para simplificar acesso a investimentos]]

image Heleninha em 'Vale Tudo': Paolla Oliveira reconhece pressão de assumir papel de Renata Sorrah

Além da agenda nos palcos, a atriz também aproveitou a estadia para vivenciar outras experiências culturais na cidade.

Entre elas, a visita a uma festa de aparelhagem do Crocodilo, onde chegou a ser homenageada durante o evento.

Na legenda da publicação, Renata descreveu a experiência e destacou o impacto do contato com a cultura local.

“É um verdadeiro fenômeno, um patrimônio da cultura paraense. São estruturas de som gigantes, efeitos e DJs que comandam a festa. Muitas luzes, cores e pessoas felizes”, escreveu.

A atriz também ressaltou a diversidade cultural do país ao comentar sobre a vivência. “Como é bom conhecer a cultura do nosso país! O Brasil tem muitos Brasis”, acrescentou.

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Em 'TBT', Renata Sorrah recorda visita a Belém e homenagem em festa de aparelhagem

Atriz esteve na capital paraense em 2025, onde apresentou espetáculo no Theatro da Paz

09.04.26 18h15

CULTURA

Ator estadunidense que interpreta Bolsonaro em filme 'faz alerta' sobre eleições; veja

A cinebiografia promete retratar momentos importantes da trajetória de Bolsonaro, incluindo a campanha presidencial de 2018.

09.04.26 11h35

MÚSICA

Thiago Martins lança 'Quintal do TG – Volume 4' e consolida celebração do samba ao pagode

Com a vibrante "Morena" como faixa de trabalho, cantor encerra álbum audiovisual. Cantor se apresenta em Belém neste fim de semana

09.04.26 11h24

VIRALIZOU

VÉDEO: Vídeo de fã mirim dançando Joelma viraliza e é compartilhado pela cantora

Muitos internautas destacaram a importância de ver uma nova geração conhecendo músicas que marcaram o passado

09.04.26 9h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ator Michael Patrick morre aos 35 anos

Michael foi diagnosticado com um tipo de doença do neurônio motor (DNM) em 2023

09.04.26 8h52

TELEVISÃO

Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; equipe explica motivo

A Record escreveu que segue "de portas abertas para novos projetos juntos, em breve"

09.04.26 8h23

CULTURA

Ator estadunidense que interpreta Bolsonaro em filme 'faz alerta' sobre eleições; veja

A cinebiografia promete retratar momentos importantes da trajetória de Bolsonaro, incluindo a campanha presidencial de 2018.

09.04.26 11h35

ENTENDA

BBB 26: saiba quem apertou o botão mágico e qual é a consequência

Agora, a decisão pode redefinir prioridades, expor alianças e até colocar jogadores considerados fortes em risco.

09.04.26 12h53

