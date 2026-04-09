Em 'TBT', Renata Sorrah recorda visita a Belém e homenagem em festa de aparelhagem
Atriz esteve na capital paraense em 2025, onde apresentou espetáculo no Theatro da Paz
A atriz Renata Sorrah usou as redes sociais, nesta quinta-feira (9), para compartilhar um “TBT” especial voltado ao público paraense. Na publicação, ela relembrou a passagem por Belém, em setembro de 2025, quando esteve na capital para apresentar a peça "AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]" no Theatro da Paz.
[[(standard.Article) B3 e Tesouro lançam campanha com meme 'Nazaré Confusa' para simplificar acesso a investimentos]]
Além da agenda nos palcos, a atriz também aproveitou a estadia para vivenciar outras experiências culturais na cidade.
Entre elas, a visita a uma festa de aparelhagem do Crocodilo, onde chegou a ser homenageada durante o evento.
Na legenda da publicação, Renata descreveu a experiência e destacou o impacto do contato com a cultura local.
“É um verdadeiro fenômeno, um patrimônio da cultura paraense. São estruturas de som gigantes, efeitos e DJs que comandam a festa. Muitas luzes, cores e pessoas felizes”, escreveu.
A atriz também ressaltou a diversidade cultural do país ao comentar sobre a vivência. “Como é bom conhecer a cultura do nosso país! O Brasil tem muitos Brasis”, acrescentou.
