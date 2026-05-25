Em entrevista rara, Shakira comenta fim do casamento com Gerard Piqué após traição e divórcio

A cantora Shakira fez um raríssimo comentário sobre seu ex-marido, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, com quem foi casada entre os anos de 2010 e 2022 e teve dois filhos, Milan e Sasha. A fala ocorreu em entrevista concedida ao jornal britânico The Times of London, publicada no mesmo período do lançamento do videoclipe de "Dai Dai", parceria da artista com o músico Burna Boy e canção-tema da Copa do Mundo de 2026. A artista também assinou o tema do Mundial de 2010, na África do Sul.

O encerramento do vínculo matrimonial ocorreu após a comprovação de um relacionamento extra-conjugal de Piqué, identificado a partir de alimentos e vestimentas de terceiros na residência, seguido pela oficialização do namoro do ex-atleta com Clara Chia. Quando questionada sobre o pai de seus filhos, Shakira falou sobre o período da separação ao relembrar os efeitos do processo em sua rotina profissional e familiar: “Vi a dissolução da minha família, da família que eu sonhava manter para sempre. Passei por muita dor, mas isso talvez tenha me tornado, de uma forma inesperada, uma pessoa mais sábia ou pelo menos mais forte”.

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A artista complementou a análise sobre a superação das adversidades pessoais: “Dizem que aquilo que não te mata te fortalece, e isso é verdade. É incrível perceber que os seres humanos têm uma capacidade de resistência à qual podemos recorrer em qualquer momento da vida. Às vezes é através das dificuldades e da dor que descobrimos o quanto somos fortes. Sofrer às vezes te torna uma pessoa melhor, faz você valorizar os amigos e o apoio”.

Ao encerrar o assunto, a cantora pontuou sobre as experiências do passado: “A vida às vezes pode ser cruel, mas também é bonita e feita de luz e sombras. Agradeço à vida por cada momento, os bons e os ruins, e também pelas pessoas que me fizeram sofrer, porque elas se tornaram minhas mestras, que me ensinaram lições muito valiosas”. Questionada sobre o seu status afetivo atual, ela descartou novos relacionamentos no momento: “Ah não, sem romance para mim por enquanto. Não há espaço nem tempo na minha vida para isso. Minha agenda já está bem cheia. Meus filhos são minha prioridade, assim como minha carreira. Estranhamente, estou apaixonada pela minha carreira como nunca estive antes. Também estou aproveitando meu tempo sozinha”.

O pronunciamento da cantora ao periódico britânico ocorreu semanas após a realização de uma apresentação musical na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que registrou público de dois milhões de pessoas conforme dados das autoridades locais. Em período recente, a artista também obteve decisão favorável na Justiça da Espanha em processo sobre fraude fiscal, resultando em uma indenização fixada em valor superior a R$ 320 milhões.