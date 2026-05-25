Simone Mendes comemora aniversário intimista com a presença da irmã Simaria

A cantora Simone Mendes comemorou o aniversário no domingo (24) por meio de uma recepção voltada para familiares e convidados. A reunião ocorreu na residência da artista, localizada no município de Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, e os registros foram compartilhados no Instagram.

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A organização do evento foi realizada pela planejadora de festas Andrea Guimarães e contou com serviços de buffet, bebidas e apresentações musicais ao vivo. Entre os participantes estavam a mãe da aniversariante, Mara Mendes, o irmão, Caio Mendes, e a irmã Simaria.

As irmãs, que atuaram em conjunto na música até o encerramento da dupla em agosto de 2022, realizaram apresentações individuais durante a comemoração. Simone executou a composição "Cada Volta é um Recomeço" e Simaria interpretou a faixa "É o Amor", ambas obras que integram o repertório dos músicos Zezé Di Camargo e Luciano.